Conmoción en el boxeo: dos púgiles japoneses murieron tras pelear en la misma velada

El boxeo japonés atraviesa una tragedia sin precedentes. Los púgiles Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, murieron con horas de diferencia tras participar en la misma velada en el Korakuen Hall de Tokio el pasado 2 de agosto.
Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa fallecieron por lesiones cerebrales sufridas durante un torneo en Tokio. Ambos tenían 28 años y fueron operados de urgencia, pero no lograron recuperarse.
Los dos boxeadores sufrieron un hematoma subdural agudo durante sus combates en el evento Dynamic Glove on U-Next Vol°35. Fueron intervenidos quirúrgicamente de urgencia y permanecieron internados durante una semana. Kotari murió el 8 de agosto y Urakawa el día siguiente.
Kotari empató con Yamato Hata en un duelo por el título regional superpluma, pero se desplomó en el vestuario. Urakawa perdió por nocaut técnico en el octavo asalto ante Yoji Saito, tras un golpe que obligó a detener la pelea. Ambos fueron trasladados al hospital el mismo día.
“La OMB lamenta profundamente el fallecimiento de Hiromasa Urakawa, apenas días después de la muerte de Shigetoshi Kotari. Extendemos nuestras condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa en este momento increíblemente difícil”, expresó la entidad en un comunicado.
