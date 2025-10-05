Tarjeta roja

#HOY:

Nadia Schujman, ex funcionaria cercana a Marcelo Sain, fue cesanteada tras meses sin presentarse a trabajar ni responder notificaciones oficiales.

 12:26

Fue referente de organismos de Derechos Humanos de la provincia; acompañó a Marcelo Sain en la controvertida gestión en el Ministerio de Seguridad e incluso hubo marchas en su favor cuando los fiscales la investigaron por presuntas irregularidades en la gestión. Se trata de Nadia Schujman quien en las últimas semanas fue cesanteada del cargo de planta que tenía en la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

En el decreto que dispone la cesantía se da cuenta que desde el 1 de febrero último no prestó funciones pero que tampoco fue posible notificarla de sus ausencias en los domicilios rosarinos que tenía declarados en su legajo personal en el gobierno santafesino.

