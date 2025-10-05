Tarjeta roja

Fue referente de organismos de Derechos Humanos de la provincia; acompañó a Marcelo Sain en la controvertida gestión en el Ministerio de Seguridad e incluso hubo marchas en su favor cuando los fiscales la investigaron por presuntas irregularidades en la gestión. Se trata de Nadia Schujman quien en las últimas semanas fue cesanteada del cargo de planta que tenía en la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
