Nuevo plenario regional de Unidos analizando el hoy y pensando en 2027

Un centenar de dirigentes de Unidos de los departamentos La Capital campaña, San Justo y Garay se congregaron en el Centro de Arte y Cultura de Nelson para analizar el panorama político nacional, provincial y regional.
Tres funcionarios del gabinete de Pullaro; legisladores nacionales, provinciales, intendentes y jefes comunales se dieron cita en el encuentro en el Centro de Arte y Cultura. La marcha del gobierno, el impacto de las políticas nacionales en los tres departamentos presentes. Lo que resta.
Un centenar de dirigentes de Unidos de los departamentos La Capital campaña, San Justo y Garay se congregaron en el Centro de Arte y Cultura de Nelson para analizar el panorama político nacional, provincial y regional.
“La campaña ya está en marcha con vistas al 2027” resaltó uno de los legisladores participantes del encuentro que fue definido por una decena de referentes consultados por El Litoral como muy interesante, de mucho diálogo y de mucho compromiso con la gestión.
El ministro de Gobierno, Fabián Bastia; el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido y el secretario de Comunicación, Luis Persello llegaron desde la Casa Gris poco después del mediodía a Nelson. En este encuentro regional no estuvo el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico con agenda en el sur donde compartió con el gobernador Maximiliano Pullaro la reparación de una ruta en Diego de Alvear y la inauguración de la pista de atletismo en Venado Tuerto.
Los senadores de los tres departamentos dieron el presente: Germán Baumgartner (Garay), Rodrigo Borla (San Justo) y Julio Francisco Garibaldi (La Capital). También los diputados nacionales Gisela Scaglia y Pablo Farías quienes hicieron un planteo de los debates en el Congreso y el impacto de algunas políticas en la provincia. Desde la Cámara de Diputados dio el presente José Corral y la mayoría de los intendentes y presidentes comunales de la zona.
Unidos viene realizando encuentros regionales con la presencia de funcionarios del gabinete de Pullaro y en todos los casos, es Cándido el encargado de tomar nota de reclamos o posturas de dirigentes locales. El primer encuentro había sido en Soldini, dpto Rosario, le siguió otro en Malabrigo (General Obligado) y en López (San Jerónimo). Restan aún departamentos del oeste y del extremo sur santafesino y en las dos grandes ciudades, Santa Fe y Rosario.
En Nelson no hubo asado, sí algún café y mate acompañado de facturas, durante las casi cuatro horas de debate donde fueron varios los referentes que tomaron la palabra, entre ellos los intendentes. Se habló sobre el resultado electoral de octubre último, sobre la marcha de las políticas del gobierno provincial, el impacto del plan de obras públicas, cómo marcha la seguridad en cada zona donde la problemática es diferente y por supuesto, la situación con algunos sectores docentes. Cuentan que la delegada regional del ministerio de Educación estuvo entre las presentes.
“El compromiso es trabajar fuerte y convencer al vecino para que nos apoye” señaló un jefe comunal al retirarse de Nelson. Por supuesto, en la provincia la mayoría de los presentes coincidió en que el principal rival electoral en 2027 será el justicialismo aunque no descartan que La Libertad Avanza pueda dar batalla en cada localidad.
“Hay que gobernar bien, explicar y hablar con los vecinos” resumió otro de los presentes.
Dirigentes radicales, socialistas, del Pro y del PDP dieron el presente acompañados por referentes de las restantes fuerzas que integran Unidos y que pretenden continuar la alianza para seguir gobernando en el 2027 que, parece lejano, pero que para la política ya está en el horizonte.