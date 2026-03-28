Nelson, el lugar elegido

Nuevo plenario regional de Unidos analizando el hoy y pensando en 2027

Tres funcionarios del gabinete de Pullaro; legisladores nacionales, provinciales, intendentes y jefes comunales se dieron cita en el encuentro en el Centro de Arte y Cultura. La marcha del gobierno, el impacto de las políticas nacionales en los tres departamentos presentes. Lo que resta.