A fin de año, el comandante retirado Omar Pereira dejará su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Fe. Su lugar será ocupado a partir de enero por su actual segundo, Roque De Lima, también gendarme retirado, en una transición que ya estaba prevista por razones personales.
Omar Pereira deja la Secretaría de Seguridad de Santa Fe y lo reemplaza Roque De Lima
Con el respaldo de Pullaro, la gestión de seguridad de Santa Fe inicia una nueva etapa institucional. El gobernador santafesino había brindado declaraciones positivas para el ahora ex funcionario.
Desde la Casa Gris se adelantó que Pereira no se desvinculará por completo del área y seguirá prestando funciones como asesor externo del Ministerio.
De este modo, De Lima asumirá la conducción operativa de los más de 20 mil agentes de la Policía provincial. Pereira se encontraba en el cargo desde el 10 de diciembre de 2023, convocado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, rol que ya había desempeñado durante el paso de Pullaro por la cartera de Seguridad.
El alejamiento de Pereira se da tras el homenaje que le rindió Maximiliano Pullaro en la Expo Seguridad, donde el funcionario fue ovacionado. En esa oportunidad, el gobernador lo destacó como "la persona que más le dio a la provincia de Santa Fe en materia de seguridad pública" y le adjudicó un rol clave para pacificar Rosario.
La palabra de Pullaro
Dichas declaraciones de Pullaro, formuladas ante funcionarios y diversas autoridades, cobran ahora el significado de una despedida: "Quiero destacarlo y valorarlo, es la persona que más le dio a la provincia de Santa Fe en materia de seguridad pública. Es la persona más noble que conozco. Nos enseñó a todos cómo conducir y armar una política de seguridad. La gente por ahí no lo identifica porque tiene un perfil muy bajo, pero él es el que nos trajo la paz a Rosario", afirmó.
Hasta ahora, es la única modificación confirmada dentro del gabinete santafesino. Desde que asumió la coalición Unidos, la estructura ministerial se había mantenido sin variantes durante los primeros tres años de mandato.
Un buen policía nunca deja de serlo
En el marco de un reciente acto el pasado mes de octubre durante la entrega de diplomas a 88 agentes retirados, hombres y mujeres, que en 2024 decidieron reincorporarse a la Policía de Santa Fe, Pereira brindó declaraciones sobre el rol del policía.
Omar Pereira manifestó que “la situación de policía está vigente desde el día del egreso hasta el día que les toca dejar de vestir el uniforme, pero el buen policía nunca deja de serlo; y tenemos la ratificación, con el trabajo que han realizado: su desempeño vino a mostrarles a las nuevas generaciones lo que significa ser policía de la provincia de Santa Fe, con vocación y responsabilidad”.