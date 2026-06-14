Por apenas unos minutos, en el estado de Whatsapp del ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe se leía un texto que carecía de contexto y era todo un misterio.
Cuando “detrás tuyo está la línea de lo trágico”
“Vigilar que todo esté en orden y en todo momento. / Pensar siempre qué hacer si las cosas andan mal. / Saber que detrás tuyo está la línea de lo trágico./ Saber que tu error es irremediable e indisimulable./ Que las excusas no tienen sentido./ Moverse siempre en contextos críticos./ Ser uno más en las buenas pero el primer responsable en las malas./ Tener tu pasión en lo que hacés y no en el resultado”.
Aunque la última oración llevaba alguna tranquilidad, todo quedó más claro unos pocos minutos después cuando por fin se supo que se refería al Día del Arquero, que se celebró el viernes 12 por el gran Amadeo Carrizo.
El ex custodio del arco del Club Atlético Belgrano de Coronda -y hoy de los números del Estado santafesino- hablaba de su otra pasión, el fútbol. Pablo Olivares, fue campeón con esa divisa corondina en la Liga Santafesina.