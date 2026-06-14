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Entre la gestión y otra pasión

Cuando “detrás tuyo está la línea de lo trágico”

Antes de administrar las cuentas provinciales, Olivares fue arquero del Club Belgrano de Coronda.Antes de administrar las cuentas provinciales, Olivares fue arquero del Club Belgrano de Coronda.
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Por apenas unos minutos, en el estado de Whatsapp del ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe se leía un texto que carecía de contexto y era todo un misterio.

“Vigilar que todo esté en orden y en todo momento. / Pensar siempre qué hacer si las cosas andan mal. / Saber que detrás tuyo está la línea de lo trágico./ Saber que tu error es irremediable e indisimulable./ Que las excusas no tienen sentido./ Moverse siempre en contextos críticos./ Ser uno más en las buenas pero el primer responsable en las malas./ Tener tu pasión en lo que hacés y no en el resultado”.

El mensaje publicado por el ministro generó intriga hasta que se conoció su verdadera inspiración.El mensaje publicado por el ministro generó intriga hasta que se conoció su verdadera inspiración.

Aunque la última oración llevaba alguna tranquilidad, todo quedó más claro unos pocos minutos después cuando por fin se supo que se refería al Día del Arquero, que se celebró el viernes 12 por el gran Amadeo Carrizo.

El ex custodio del arco del Club Atlético Belgrano de Coronda -y hoy de los números del Estado santafesino- hablaba de su otra pasión, el fútbol. Pablo Olivares, fue campeón con esa divisa corondina en la Liga Santafesina.

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