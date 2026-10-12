En el marco de su agenda internacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, mantuvo un encuentro oficial con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, con el objetivo de estrechar lazos comerciales y consolidar nuevas oportunidades de inversión para la Argentina en una de las regiones más dinámicas del planeta.
Singapur y Argentina: Quirno busca impulsar inversiones y posicionar al país en el Asia-Pacífico
El Gobierno busca diversificar mercados externos y consolidar proyectos estratégicos en Asia-Pacífico, un bloque clave para las exportaciones de Argentina.
Proyección global y comercio exterior
A través de sus redes sociales, el funcionario subrayó la relevancia geopolítica de la relación bilateral. En esa línea, remarcó que la región asiática representa actualmente el 30,7% del comercio exterior argentino, alcanzando un intercambio comercial estimado en 50.000 millones de dólares para este año.
"Singapur es más que un importante nodo logístico, es un mercado y, al mismo tiempo, una plataforma de proyección hacia una región que ya representa el 30,7% del comercio exterior argentino, con un intercambio de US$50.000 millones en 2025", expresó Quirno mediante su cuenta oficial en la red social X.
Del mismo modo, enfatizó que profundizar los vínculos con las economías de mayor dinamismo responde a los lineamientos centrales de la política exterior impulsada por el presidente Javier Milei, apostando por la diversificación de mercados para la producción nacional en el bloque de Asia-Pacífico.
Interés por las reformas y seguridad energética
Durante su estadía en el país asiático, la comitiva nacional mantuvo reuniones clave con ministros y referentes del sector económico y energético. En su encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores singapurense, Vivian Balakrishnan, el funcionario argentino destacó el marcado interés del Gobierno local por la evolución de las reformas económicas implementadas desde diciembre de 2023, consolidando una base de seguridad jurídica indispensable para la llegada de capitales.
Asimismo, la agenda oficial contempló conversaciones para acelerar la incorporación de la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el inicio de negociaciones para establecer un Acuerdo Marco de Seguridad Energética, un punto central para posicionar al país como proveedor estratégico a largo plazo de hidrocarburos y gas natural licuado (GNL) ante uno de los centros de refinación más importantes del mundo.
Seguridad jurídica y abastecimiento seguro
Durante las deliberaciones bilaterales, la comitiva nacional transmitió una postura firme frente a los inversores internacionales, destacando que el país ofrece un marco normativo propicio para el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo.
"Dejamos un mensaje claro: en un contexto geopolítico complejo, la Argentina se consolida como actor ligado al abastecimiento seguro de activos estratégicos, en un marco de seguridad jurídica y solidez institucional que potencia inversiones y exportación", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores en su mensaje, poniendo el acento en las condiciones que atraen al capital extranjero.