Reforma constitucional: Garibaldi explicó los ejes del trabajo de la Comisión Redactora

Comenzó el trabajo de la Comisión Redactora en la Convención Constituyente que impulsa el proceso de Reforma Constitucional de la provincia de Santa Fe. En este contexto, el convencional Julio “Paco” Garibaldi ofreció detalles sobre las modificaciones que quedarán incorporadas y subrayó la relevancia de los consensos logrados a lo largo del debate.
Garibaldi explicó que varias modificaciones prometidas en campaña ya quedaron reflejadas en el texto constitucional. “Si decimos que le va a cambiar la vida es un título muy grande, pero va a cambiar en concreto muchas cosas”, afirmó.
Entre los puntos más relevantes mencionó la eliminación de los fueros, y los nuevos mecanismos para la selección de jueces. “Adelantamos el período de sesiones ordinarias, que la Legislatura arranque el 15 de febrero y hasta el 30 de noviembre”, señaló. Además, quedó fijado un límite de 75 años como edad máxima para los ministros de la Corte provincial.
En materia judicial, remarcó la creación de un órgano extrapoder que garantice la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. “Los fiscales y el Servicio Público de la Defensa que sean autónomos, que no estén influidos por el Poder Ejecutivo ni por la Corte, sino que tengan la autonomía para poder investigar y defender como tienen que hacerlo”, sostuvo.
El convencional se refirió a las dificultades para lograr consensos con algunos sectores, incluso en temas que consideró fundamentales. “Recibimos a los seis combatientes, los escuchamos, trabajamos con ellos y dijimos: ‘Busquemos la unanimidad en la causa Malvinas’. Y ahí tampoco. Eso es triste para Santa Fe”, expresó.
Aun así, valoró que la mayoría de las fuerzas políticas lograran acuerdos después de intensas discusiones. “Nos escuchamos, modificamos lo que cada uno tenía originariamente para llegar a algo mejor. Eso es mejor no para un bloque, sino para Santa Fe”, resaltó.
Garibaldi detalló los principales ejes de la reforma. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Educación, derechos y autonomía
Otro de los ejes debatidos fue la educación y su vínculo con el mundo laboral. “Va a quedar por Constitución para vincular mucho y mejor la educación con la salida laboral, para que los estudiantes tengan un empleo, sean empleadores o emprendedores”, explicó Garibaldi, aunque advirtió que será necesario complementarlo con una ley específica.
También destacó que el nuevo texto garantiza que Santa Fe mantenga un régimen previsional propio y solidario. “La plata de los jubilados es de los jubilados y no se puede destinar a otro fin. Eso también hay que resaltarlo muy fuertemente”, aseguró.
La reforma incorpora, además, la definición del Estado provincial como laico, respetando todos los credos sin favorecer a ninguno en particular. “No imponer ninguna por encima de otras ni a las iglesias por encima de quienes no confiesan ninguna religión. Creo que es un paso hacia adelante que incluso lo plantearon las propias iglesias”, comentó.
Garibaldi resaltó lo importante del consenso para un marco institucional sólido. Foto: Guillermo Di Salvatore.
En cuanto a la organización territorial, las ciudades tendrán la posibilidad de dictar su propia carta orgánica, al tiempo que se fortalecen las áreas metropolitanas. “No queremos construir pequeñas islitas donde cada uno se salve como puede, sino que articulen entre ellas. Somos una gran familia, una gran telaraña: lo que uno hace toca al otro”, graficó.
Un proceso que deja huella
Garibaldi señaló que la experiencia de la Convención también tuvo un costado personal. “Un tema particular que trabajé mucho fue el de las inmunidades. Soy legislador y lo vivía como una vergüenza, que a vos te puede investigar la justicia y a mí no. ¿Cómo alguien que viola las leyes es el que las hace?”, planteó.
Finalmente, destacó el aprendizaje que deja el debate constituyente. “El ejercicio de la escucha es muy enriquecedor y creo que lo hace muy bien no a los 69 que estamos ahí, sino a todo Santa Fe”, concluyó.
