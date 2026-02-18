La voz gobierno de Santa Fe: “Comprendemos la situación de los empleados públicos”

El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roald Báscolo, y la secretaria de la Función Pública, Malena Azario, oficiaron de voceros del gobierno luego de la reunión paritaria que mantuvieron, este miércoles por la mañana, con referentes de la administración central nucleados en UPCN y ATE.
“Fue una reunión extensa pero muy productiva”, dijo el titular de la cartera laboral quien advirtió que la actual negociación ocurre en un contexto “complejo” para empleados públicos pero también para los privados, los jubilados nacionales y provinciales.
“El año arranca con una caída en la recaudación a nivel país, producto de la caída en la actividad económica que no termina de repuntar” y en ese contexto el objetivo es “tratar de negociar la mejor propuesta”.
“Todos los días hay novedades en el sector privado”, admitió el ministro en una jornada que arrancó con otra mala noticia: la empresa de neumáticos Fate cerró su planta de producción en Virreyes y dejó a 920 empleados sin trabajo.
Roald Báscolo, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
Dicho esto, pasó a detallar la oferta que consiste en una recomposición que tiene en cuenta el defasaje de los salarios respecto de la inflación de noviembre y diciembre, y será incluido en el cálculo proporcional del aguinaldo.
En segundo lugar, se propuso un esquema salarial para todo el septiembre que consiste en un 2,6 % para enero (de acuerdo al dato ya publicado por el Indec para ese mes) y una proyección hasta junio que totaliza un aproximado de 12.5 %.
El tercer punto establece que el mínimo garantizado de aumento para todos los trabajadores de la provincia será de 170 mil pesos a partir de febrero. Por último se establece iun incremento en los suplementos para asistentes hospitalarios y escolares.
“Comprendemos la situación de los trabajadores públicos”, aseguró Azario a su turno, aunque advirtió sobre “el contexto en el que estamos trabajando”.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La funcionaria destacó el esfuerzo para llegar a esta propuesta que ahora deberá ser analizada con las bases para definir si es o no aceptada.