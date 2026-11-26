Con la mirada puesta en 2027, en el Partido Justicialista, se acordó que el Congreso Provincial de Santa Fe se reunirá el sábado 19 en esta capital para fijar la estrategia electoral con relación a las elecciones provinciales y municipales del año próximo.
El PJ de Santa Fe le pone fecha a su congreso
Se reunirá el sábado 19 de diciembre para determinar la política de alianzas o frentes electorales. En tanto, el 11 se encontrará la mesa de Acción Política.
No obstante, y para fijar criterios políticos, el presidente partidario, Guillermo Cornaglia, convocó a la mesa de Acción Política para el 11 de diciembre.
El perottismo, a través de Juan Manuel Pusineri, solicitó formalmente la convocatoria a la mesa para avanzar en el análisis electoral y definir la estrategia. La última reunión de la mesa había sido en junio y quedaron en volver a encontrarse tras la sanción de la ley electoral, hecho que no se había producido.
En tanto, sectores internos avanzan en conversaciones con respecto a candidaturas para cargos provinciales y municipales.
El Congreso seguramente avalará la conformación de un frente electoral como viene conduciendo el PJ desde hace varias décadas y dejará en manos de una comisión específica la definición y la firma de la documentación respectiva.