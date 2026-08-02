El Partido Socialista celebró con un multitudinario locro sus primeros 130 años de vida con la presencia de toda la dirigencia provincial que marcó los objetivos en materia política para el 2027.
En Santa Fe
Remeras socialistas
Blanco en el centro con remera blanca. A su izquierda, remera negra para Garibaldi en el encuentro socialista de Rosario.
Dos de los dirigentes se distinguieron por dejar de lado la camisa con saco o con campera, típico de un acto político. Fueron los casos del secretario general partidario, Joaquín Blanco quien lució una remera blanca con la leyenda "130 años construyendo futuro" que fue lucida por muchos jóvenes. EL otro fue el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi, negra la inscripción "Invencible" y el dibujo del brigadier...
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