Una solicitud de a Asociación Autotransporte de Cargas de Santa Fe plantea que la provincia imite a Entre Ríos respecto de otorgar ventajas impositivas al sector, para promover inversiones.
Transportistas de Santa Fe piden tener su RIGI como en la vecina Entre Ríos
Por nota a la Cámara de Senadores, la Aaucar busca que haya una política provincial impositiva similar a la que se adoptó en la otra orilla del río Paraná, con una ley-RINI.
Por Mesa de Entradas del Senado de la Provincia de Santa Fe, ingresó una nota dirigida a los legisladores que busca "promover inversiones y fortalecer la actividad productiva provincial".
La entidad, con la firma de Silvana R. Serniotti, propone que se consideren "los antecedentes del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por la Ley Nacional N.° 27.742 y del Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones (RINI), creado por la Ley Provincial N.° 11.162 de Entre Ríos".
El texto que pasó a comisiones pone "especial interés en destacar la experiencia" de la provincia vecina que mediante esa norma ha "incorporado expresamente entre las actividades alcanzadas al transporte terrestre de cargas industriales, reconociendo su importancia dentro del entramado productivo у económico provincial".
"Este régimen, reglamentado mediante el Decreto Provincial N° 4138/2024, la Resolución N.° 565/2025 del Ministerio de Desarrollo Económico y la Resolución N.° 645/2025 de la Dirección General de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, contempla herramientas de promoción para nuevas inversiones y ampliaciones de emprendimientos existentes", subraya.
Y agrega que se incluyen "beneficios tributarios vinculados a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Automotor y de Sellos, entre otros, sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos".
Posición
"Desde nuestra entidad entendemos que la consideración de antecedentes de estas características podría representar un aporte significativo para las empresas del transporte de cargas de Santa Fe, favoreciendo la modernización del sector, la renovación y ampliación de flotas, el incremento de la capacidad operativa y el desarrollo de nuevas inversiones".
En este contexto, "entendemos que avanzar en el análisis de herramientas similares en la provincia de Santa Fe permitiría fortalecer la competitividad de las empresas del sector, favorecer su arraigo y desarrollo, contribuyendo al crecimiento de la actividad económica y productiva provincial".
Asimismo, "consideramos importante destacar el carácter estratégico del transporte de cargas como eslabón fundamental de las cadenas productivas, cuya eficiencia y desarrollo impactan directamente en la competitividad de la industria, el comercio y las economías regionales".
"Solicitamos respetuosamente que estos antecedentes normativos sean tenidos en cuenta en las instancias de análisis y tratamiento legislativo que correspondan, contemplando la posibilidad de incorporar al sector del transporte de cargas dentro de los mecanismos provinciales de promoción e incentivo a las inversiones", expresa la misiva.
A concluir Aaucar reitera su disposición a participar de los espacios de diálogo e intercambio "que se consideren pertinentes, aportando la experiencia y el conocimiento de las empresas asociadas, con el objetivo de contribuir a la construcción de herramientas que favorezcan el desarrollo sostenible del sector y de la provincia en su conjunto".