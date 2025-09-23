El perottismo vuelve a reunir a sus huestes de cara al 2027, esta vez en Calchaquí
Habían realizado un encuentro similar en julio; habrá otros antes de fin de año y se potenciarán en 2026. El ex gobernador hará el discurso de cierre. Economía real, mundo del trabajo y reforma constitucional, en la agenda.
El ex gobernador volverá a reunir a ex funcionarios, referentes distritales y legisladores provinciales de su espacio. Créditos: Luis Cetraro
El sector del peronismo que lidera Omar Perottivuelve a tener una cita esta semana en un intento por rearmar el espacio, consolidarlo, darle volumen político y seguir transitando un camino que tiene como meta final las elecciones de 2027 donde la provincia elegirá nuevo gobernador.
El encuentro, esta vez, será en el norte de la provincia de Santa Fe. La convocatoria está planteada para este miércoles al mediodía, en el Centro de Jubilados de Calchaquí. Fueron invitados todos aquellos que participaron como funcionarios de la gestión de Perotti, y particularmente, intendentes, concejales y referentes distritales de la región. También, legisladores provinciales.
Un evento similar se había realizado en julio pasado en la ciudad de Santa Fe y se prevé que antes de fin de año se realice otro probablemente en Rosario. La intención es darle continuidad a este tipo de cónclaves y potenciarlos durante todo el año próximo.
Este miércoles, se organizaron una serie de paneles con dirigentes vinculados a la actividad productiva y el empleo; también habrá empresarios y referentes institucionales. El cierre estará a cargo de Omar Perotti. No se descarta que haya una mención a lo que dejó como saldo el proceso de reforma de la Constitución.
Meta 2027
El espacio liderado por Perotti no había competido en los comicios en los que se definieron y eligieron a los convencionales que reformaron la Constitución de Santa Fe. Tampoco tienen referentes en la lista que representará al peronismo en la próxima contienda nacional de octubre, en la que se renovarán bancas de diputados nacionales.
Pero es intención del sector "salir a la cancha" y disputar un espacio de poder de cara a las elecciones de 2027, en las que la provincia deberá renovar todas sus autoridades. Será una disputa que el sector deberá dar, primero, puertas adentro del partido para poder proyectar después en un escenario con eventuales contrincantes de la oposición.
Aun cuando no se lo plantee explícitamente, desde el espacio aseguraron a El Litoral que el elector que ostenta el sector sigue siendo Omar Perotti. "La idea de estos encuentros – dijeron a El Litoral-, es tomar contacto y conocimiento con quienes están en el territorio y en la economía real, de cara a los comicios de 2027. La intención es ver quiénes se van sumando a nuestros equipos".
El evento de este miércoles se hará bajo el lema "Hacemos Futuro". En rigor, la misma expresión operó como identificación en el encuentro que se había realizado en julio, en esta capital.
La denominación no deja de generar suspicacias; remite al espacio liderado por Juan Schiaretti en Córdoba, con quien Perotti siempre mantuvo una buena relación pero quien se encuentra hoy liderando el espacio opositor al gobierno central identificado como Provincias Unidas.
Pese a ello, se aclaró desde el sector que no necesariamente vaya a ser ésa la denominación que termine identificando de manera definitiva al espacio.
