Proyección a largo plazo

El perottismo vuelve a reunir a sus huestes de cara al 2027, esta vez en Calchaquí

Habían realizado un encuentro similar en julio; habrá otros antes de fin de año y se potenciarán en 2026. El ex gobernador hará el discurso de cierre. Economía real, mundo del trabajo y reforma constitucional, en la agenda.