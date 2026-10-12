En solamente una semana, más de 240 policías retirados de la provincia completaron los formularios para reincorporarse a las fuerzas. El martes pasado, la vocera gubernamental, Virginia Coudannes, anunció que el gobierno provincial volvía a echar mano a la herramienta que permite reclutar a efectivos jubilados. La inscripción se había abierto el lunes 5.
En una semana, más de 240 policías retirados se anotaron para reincorporarse a la fuerza en Santa Fe
El factor económico aparece con fuerte incidencia; quien retorna a la actividad ve duplicado el ingreso que percibe como pasivo. La inscripción se extenderá hasta fines de mes. El gobierno confecciona, luego, una lista en función de los antecedentes y foja de servicio de cada uno.
Según adelantaron fuentes oficiales a El Litoral, desde entonces 242 retirados completaron los requisitos para volver a la actividad. De ellos, 111 lo hicieron en Rosario y 75 en La Capital, mientras que los demás se repartieron entre los demás departamentos.
Los inscriptos rondan los 55 años promedio, pero también hay un número importante de entre 40 y 49 años. Esto es porque antes de la reforma jubilatoria, muchos agentes se acogieron al retiro voluntario solamente con el requisito de 25 años de servicio.
Esto habilita a un grupo de personas que se jubiló aún joven, y que con esto ve una opción de volver a la actividad con la edad y las condiciones físicas para hacerlo, accediendo a una significativa mejora en sus haberes e incluso con posibilidades de ascenso.
Los uniformados que logren sortear la evaluación y selección que realiza el Ministerio de Seguridad sobre los inscriptos tendrán asignadas funciones esencialmente de custodia en espacios públicos de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Con la convocatoria que el gobierno había realizado en la ocasión anterior, 88 habían sido los retirados que volvieron a prestar funciones.
Por qué
La reincorporación de un policía retirado implica una mejora sustancial en el ingreso del efectivo ya que la remuneración pasa a “duplicar” el valor del haber jubilatorio que vienen percibiendo. Se trata de un “ingreso especial” que mantiene como referencia la última jerarquía alcanzada antes de retirarse.
Aún así, el gobierno interpreta que la posibilidad de volver a prestar servicio es valorada positivamente por la “familia policial” en términos simbólicos.
Por eso, el pasado jueves, el propio gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en Rosario un acto en el que reconoció públicamente a los 88 efectivos que se habían reincorporado a principios de la gestión.
Allí, el mandatario agradeció a los hombres y mujeres, “que estaban en sus hogares descansando tras el esfuerzo de tantos años, porque el trabajo del policía es ofrecer su vida para cuidar la vida y los bienes de los demás, y decidieron en un momento muy duro que vivía la Provincia”.
Método
Para iniciar el proceso de reincorporación, el gobierno habilitó a través de la página web de la provincia, el formulario de inscripción. El plazo para anotarse vence el próximo 31 de octubre. A partir de allí, se revisa la foja de servicio de cada uno de los inscriptos.
A partir de allí, se evalúan las condiciones y antecedentes de cada retirado registrado y confecciona una nómina de quienes efectivamente volverán a la fuerza. Quienes sean seleccionados volverán a desempeñarse como personal en actividad bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Asimismo, los que permanezcan reincorporados al servicio activo durante más de 18 meses y acrediten un desempeño ejemplar podrán acceder a un ascenso extraordinario de un grado respecto de la jerarquía que tenían al momento de su reincorporación.
No podrán reincorporarse quienes hayan sido exonerados de la Policía o de la Administración Pública Provincial o Nacional, quienes se encuentren alcanzados por las restantes exclusiones previstas en la normativa vigente, ni aquellas personas que hayan sido desestimadas en convocatorias anteriores.