Se reabrió la convocatoria

En una semana, más de 240 policías retirados se anotaron para reincorporarse a la fuerza en Santa Fe

El factor económico aparece con fuerte incidencia; quien retorna a la actividad ve duplicado el ingreso que percibe como pasivo. La inscripción se extenderá hasta fines de mes. El gobierno confecciona, luego, una lista en función de los antecedentes y foja de servicio de cada uno.