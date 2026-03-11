Santa Fe avanza con la compra de Casa Cuna para el nuevo Polo de la Niñez

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe firmará este miércoles el boleto de compraventa del inmueble donde funciona Casa Cuna, actualmente propiedad de la Sociedad San Vicente de Paul. El acto se realizará en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y permitirá avanzar en la creación del Polo de la Niñez en la capital provincial.
El edificio, ubicado en San Juan 2388, de la ciudad de Santa Fe, y fundado en 1935, será destinado al funcionamiento de este nuevo dispositivo estatal orientado a fortalecer las políticas de protección integral de niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos.
La iniciativa forma parte de una estrategia provincial que busca mejorar la respuesta institucional frente a situaciones de vulnerabilidad social. El Polo de la Niñez será el segundo espacio de estas características en el país, ya que el primero se inaugurará próximamente en la ciudad de Rosario.
El nuevo dispositivo contará con guardias presenciales las 24 horas, los 365 días del año, y estará organizado bajo el concepto de “La Ruta de los Derechos”, un circuito de atención integral en el que el niño, niña o adolescente es el protagonista del proceso de intervención.
Este modelo busca simplificar los procedimientos, evitar traslados innecesarios y brindar respuestas rápidas ante situaciones críticas, concentrando en un mismo espacio distintas áreas del Estado que intervienen en la restitución y protección de derechos.
De esta manera, por primera vez en la provincia se podrá abordar de forma integral la garantía de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de un dispositivo que articula equipos técnicos, atención permanente y acciones coordinadas entre distintos organismos públicos.
En paralelo, el Gobierno Provincial también avanzará en la adquisición de un inmueble en la zona sur de la ciudad de Rosario, donde funcionará el Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente, otro dispositivo orientado a fortalecer las políticas públicas vinculadas a la niñez y la adolescencia.