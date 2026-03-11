En la capital provincial

Prioridad en los niños: el gobierno santafesino firmó la compra de la ex Casa Cuna

La iniciativa fue presentada por Maximiliano Pullaro y concentrará en un mismo espacio distintos organismos y equipos técnicos para brindar respuestas rápidas y coordinadas ante situaciones que afecten a niños y adolescentes. El gobernador sostuvo que el objetivo es “dar prioridad a los niños y a los adultos mayores”.