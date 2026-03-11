Prioridad en los niños: el gobierno santafesino firmó la compra de la ex Casa Cuna
La iniciativa fue presentada por Maximiliano Pullaro y concentrará en un mismo espacio distintos organismos y equipos técnicos para brindar respuestas rápidas y coordinadas ante situaciones que afecten a niños y adolescentes. El gobernador sostuvo que el objetivo es “dar prioridad a los niños y a los adultos mayores”.
El Gobierno de Santa Fe firmó la compra del edificio de la ex Casa Cuna.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe firmó este miércoles la compra del edificio donde funciona Casa Cuna para avanzar en la creación del Polo de la Niñez en la capital provincial. El inmueble, que pertenecía a la Sociedad San Vicente de Paul, será destinado a un espacio estatal orientado a la atención y protección integral de niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos.
La iniciativa forma parte de una política pública que busca fortalecer el sistema de promoción y protección de derechos en la provincia, a través de un dispositivo que reunirá diferentes áreas y servicios en un mismo lugar.
Durante el acto, el gobernador Maximiano Pullaro remarcó la importancia de impulsar políticas que se conviertan en herramientas permanentes para la sociedad. “Lo que estamos haciendo aquí en la provincia es un ejemplo que muestra que en la República Argentina las cosas se pueden hacer de manera diferente y uno puede hacer cosas que lo van a trascender como individuo y como gobierno”, afirmó.
El mandatario provincial señaló que su gestión busca priorizar especialmente a los sectores más vulnerables. “Quiero que el gobierno que me toque encabezar sea un gobierno que le dé prioridad a los niños y a los adultos mayores”, sostuvo.
En ese sentido, agregó que el objetivo es que las transformaciones sociales tengan un impacto duradero. “Quiero que nos recuerden no por los cambios que vamos a lograr en seguridad pública, sino por las transformaciones que hicimos para que los niños y los adultos mayores puedan recuperar derechos que en algún momento fueron olvidados”, expresó.
Dispositivopara laprotecciónde derechos
A su turno, la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, destacó que la compra del edificio permitirá recuperar un espacio histórico de la ciudad y darle una nueva función vinculada con la protección de la infancia.
El proyecto busca mejorar la atención a chicos vulnerados.
Según detalló, el proyecto busca transformar el lugar en un centro integral de atención para niños, niñas y adolescentes. “Hoy nuestro gobernador tomó la decisión política de comprar el inmueble de Casa Cuna y resignificarlo porque va a ser el segundo Polo de la Niñez de la República Argentina”, afirmó.
León también explicó que el nuevo dispositivo funcionará de manera permanente y con un enfoque integral. “Vamos a ofrecer un dispositivo que va a estar abierto las 24 horas, los 365 días del año para que cada niño y adolescente de la ciudad de Santa Fe tenga un lugar donde ser escuchado”, indicó.
Un sistemade atenciónintegral
La funcionaria señaló que uno de los objetivos centrales del Polo de la Niñez será evitar intervenciones fragmentadas y mejorar la respuesta institucional frente a situaciones de vulneración de derechos. “Es el primer dispositivo que va a involucrar el deber ser del sistema de promoción y protección de derechos de niños y adolescentes”, sostuvo.
La gestión provincial impulsa el nuevo Polo de la Niñez.
Además, remarcó la importancia de escuchar activamente a los niños como parte del proceso de intervención. “La herramienta más importante que tenemos en Niñez es la que nos manda la convención: la escucha activa al niño”, afirmó.
León también señaló que durante los últimos años se trabajó en la reorganización del sistema de protección. “Nos hemos encontrado con un sistema detonado y trabajamos incansablemente en estos dos años para levantarlo y ordenarlo”, explicó.
Mejorar el trabajoen territorio
Desde organizaciones sociales también valoraron la creación de este nuevo dispositivo. Raúl Dalinger, representante de la Fundación Mundo Pequeño, destacó el impacto que puede tener en el trabajo territorial con niños y adolescentes. “Encontramos en este gobierno que la niñez iba a ser prioridad y realmente lo vimos”, sostuvo.
El dispositivo funcionará las 24 horas todo el año. Crédito: Manuel Fabatía.
El referente sostuvo que la iniciativa puede marcar un cambio en la forma de abordar las situaciones de vulneración de derechos. “Estos polos son únicos en la Argentina, también van a ser un modelo y una inspiración a lo largo y a lo ancho del mundo”, indicó.
Dalinger también remarcó que el nuevo dispositivo permitirá mejorar la coordinación institucional frente a situaciones críticas. “Para nosotros el Polo de la Niñez significa ponerle fin a la improvisación. Durante muchos años, cuando había una situación de vulneración de derechos, nos encontrábamos con un sistema que no estaba preparado”, explicó.
Finalmente, sostuvo que la puesta en marcha de este espacio brindará nuevas herramientas para el trabajo en el territorio. “Hoy sea una realidad para nosotros es un placer y nos dispone con excelentes herramientas para poder trabajar”, concluyó.