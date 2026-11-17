El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, dejó inaugurado este martes el nuevo edificio del Centro de Pericias Judiciales y la flamante sede de la Defensoría General Zonal N.º 4 en la ciudad de Santa Fe, junto a todos los miembros del tribunal.
Gutiérrez se despidió de la Corte inaugurando el Centro de Pericias
“Me voy contento, porque todos me piden que no me vaya”, resumió el magistrado, luego de destacar las características del edificio inaugurado. No dio precisiones sobre su eventual futuro político, aunque ratificó su identidad “justicialista”. Cómo queda la relación con el gobierno.
“Me voy contento, porque todos me piden que no me vaya”, dijo minutos después, al aludir a su renuncia, que se hará efectiva el próximo día 30, junto con la del ministro decano, Roberto Falistocco.
Ante Daniel Erbetta, que la próxima semana sería electo presidente de la Corte para el período 2027, y los demás integrantes del tribunal, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel (a quienes el mes que viene se agregarán Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini), Gutiérrez puso de resalto que se trata de “una de mis últimas obras que me toca inaugurar".
“A lo largo de mi extensa carrera, he tenido la fortuna y la gratitud de poder llevar adelante junto con mi colega muchas obras como las que hoy nos convocan”, añadió.
“He recorrido un largo pero fructífero camino a través del cual siempre puse mis mayores esfuerzos para fortalecer el valor justicia y su independencia como objetivo principal de mi carrera. Poder estar aquí con todos ustedes inaugurando un nuevo edificio para el Poder Judicial es una de las materializaciones concretas de dicho objetivo”, sostuvo.
Redoblando el agradecimiento a sus colegas y a todos los actores del Poder Judicial, Gutiérrez anticipó que “seguramente habrá más obras, más desafíos y más requerimientos que atender.
"Esa es nuestra misión, la que nos trasciende como servidores públicos y lo que todos los días lo hacemos con pasión y entusiasmo, en la firme convicción de contribuir a una sociedad más justa y humana”, sumó.
Un hito
En el tramo previo de su discurso, Gutiérrez se detuvo en destacar que la habilitación del complejo representa un salto cualitativo en materia de infraestructura judicial, ya que centraliza en un mismo espacio áreas científicas y técnicas de alta complejidad, al tiempo que acerca la defensa pública a los vecinos del sector oeste de la ciudad.
"Este hito se inscribe como un anhelo deseado por esta Corte, en tanto no solo dotará a nuestra comunidad de un complejo de alta tecnología para la prestación del servicio de medicina forense, sino que permitirá descomprimir las tareas que actualmente realiza de manera única la ciudad de Rosario", subrayó el titular del cuerpo.
Con una superficie cubierta de 2.578 metros cuadrados solo para el área pericial, el inmueble fue concebido bajo estrictos estándares técnicos, funcionales y de bioseguridad.
Más allá de los aspectos arquitectónicos, el titular de la Corte remarcó que la inversión en infraestructura pública apunta a dignificar las condiciones laborales de peritos, profesionales y agentes judiciales, logrando una respuesta más ágil y eficiente para el justiciable.
Compromiso
En rueda de prensa posterior al acto Dr. Rafael Gutiérrez, destacó que “este edificio es la modernidad, la actualización de una aspiración que hace bastante tiempo queríamos tener terminada, porque se concentra toda la actividad forense en un solo lugar, más la morgue, que estaba funcionando hasta ahora en un espacio reducido en el cementerio municipal”.
“Cuando yo inicié mi carrera judicial, en el año 1975, y llegué a Vera, ni baño había. Por eso también mi dedicación siempre fue pensando fundamentalmente en el interior de la provincia, más que en la capital y en Rosario”, añadió.
Ante los periodistas, Gutiérrez confirmó que “me estoy yendo el 30 de noviembre, como ya anuncié, que ya me aceptaron la renuncia. Estaría hasta el 30 de noviembre presidiendo la Corte y, bueno, después sería un ciudadano más”.
“Me voy contento porque, además, camino por todos los tribunales de la provincia y todos me piden que no me vaya. Lo importante no es Gutiérrez, sino el apoyo que he recibido de la gente. Siempre he dicho lo mismo”, sostuvo ante otra pregunta.
Y agregó: “Lo único que pretendo es dejar de lado el Poder Judicial tras haber dedicado 26 años de mi vida a este poder, y haber tenido la suerte de haber integrado los cargos más altos, tanto a nivel provincial como nacional”.
El magistrado no dio precisiones sobre su futuro político, frente a las especulaciones que lo ubican como posible candidato a diputado provincial. “Eso lo dirá el futuro. Hasta el 30 de noviembre soy presidente de la Corte. Después de que deje de ser miembro de la Corte, hablaremos de otra cosa”.
Tampoco confirmó contactos con Sergio Massa, aunque destacó la relación que los une, y confirmó su identificación con el justicialismo. “Sí. Mi padre era justicialista. Yo entré a los 25 años al Poder Judicial, pero mi padre fue ministro de Educación, secretario general de la Universidad y ocupó cargos hasta que vino el golpe del 55 y lo mandaron a mi casa”, explicó.
En cuanto a los términos en que queda el vínculo con el gobierno provincial, luego de las tensiones en torno a su alejamiento del tribunal, estableció que la relación es “la que corresponde institucionalmente”.
Ante un último intento periodístico por obtener un adelanto sobre sus pretensiones de eventualmente ocupar un cargo político, cerró: “Bueno, eso lo veremos, porque no es solo el hecho de decir que sí al cargo, sino en qué condiciones.
"Yo a todo el mundo le digo lo mismo: mi única dependencia es con la ley y con la Constitución, y en defensa de los trabajadores a los que les vienen vulnerando muchos derechos”, completó.