Acto formal con impronta personal

Gutiérrez se despidió de la Corte inaugurando el Centro de Pericias

“Me voy contento, porque todos me piden que no me vaya”, resumió el magistrado, luego de destacar las características del edificio inaugurado. No dio precisiones sobre su eventual futuro político, aunque ratificó su identidad “justicialista”. Cómo queda la relación con el gobierno.