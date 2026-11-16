Cuenta regresiva

Arrancó la despedida de Gutiérrez y Falistocco del Poder Judicial de Santa Fe

Este martes, la Corte en pleno participará de la inauguración de un nuevo edificio. En Cayastá, el gobernador agradeció al actual presidente del máximo tribunal por sus aportes. El magistrado, en un festejo sectorial, dijo que "la división de poderes es innegociable".