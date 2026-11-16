La inauguración de un nuevo Centro de Pericias Judiciales en el oeste de la ciudad de Santa Fe este martes será, seguramente, el último acto público que protagonicen Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Arrancó la despedida de Gutiérrez y Falistocco del Poder Judicial de Santa Fe
Este martes, la Corte en pleno participará de la inauguración de un nuevo edificio. En Cayastá, el gobernador agradeció al actual presidente del máximo tribunal por sus aportes. El magistrado, en un festejo sectorial, dijo que "la división de poderes es innegociable".
Después de 26 años en un caso y de 35 en el otro, ambos dejarán el Poder Judicial tras presentar sus renuncias el pasado 27 de septiembre. Las dimisione, que ya fueron aceptadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, se harán operativas desde el 30 de noviembre mediante los decretos respectivos. El mandatario ya firmó, incluso, la designación de quienes los reemplazarán en el cargo. Se trata de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.
Este fin de semana, Gutiérrez cosechó dos agradecimientos. El sábado por la noche, en el marco de la cena que se celebró por el Día del Trabajador Judicial, el Sindicato hizo un reconocimiento a la labor del magistrado "por su compromiso ético y gremial en defensa de los derechos de los trabajadores, la independencia del Poder Judicial y en especial, por su búsqueda de la justicia social para el pueblo santafesino". Así lo expresaba el parte de prensa del gremio con el que se anunciaba el evento del fin de semana.
Este domingo en Cayastá, en tanto, el propio gobernador le agradeció a Gutiérrez en público. Fue a propósito de celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de esta capital. El presidente de la Corte asistió en su rol institucional; Pullaro, al iniciar su discurso y nombrarlo, le dedicó un párrafo. "Saludo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; y le agradezco lo que hizo todos estos años por la provincia de Santa Fe, por la justicia santafesina, pero fundamentalmente, por la institucionalidad", mencionó.
División de poderes
Durante la cena del sábado, también Gutiérrez hizo uso de la palabra; habló del pasado, del presente y del futuro. Recordó cuando inició su carrera judicial en Vera, en 1975, y aseguró que "siempre hubo inconvenientes y ataques a los Poderes Judiciales". "Eso fue así – dijo- porque no entienden que sin un Poder Judicial independiente no existe la democracia, y no existe el estado de derecho. Somos la última garantía que tiene cualquier ciudadano para que se le reconozca un derecho".
Y continuó: "Soy hijo de un justicialista; con mi hermano (Julio, también presente en el festejo) fuimos educados en una familia justicialista. Desde los 25 años integré el Poder Judicial. Yo era justicialista el día que votaba, pero no en mi función judicial, que es donde me debo a toda la gente que recurre a nosotros… Allí nunca me importó la raza, la nacionalidad, la religión, lo que piensan políticamente… He tratado siempre de aplicar el derecho y darle a cada uno lo suyo porque ésa es mi obligación moral e institucional", afirmó.
En las últimas horas, cobró fuerza la hipótesis de que encarne una candidatura a diputado provincial por un sector del peronismo, en las elecciones del año que viene.
Función gremial
Ante los trabajadores del Poder Judicial, Gutiérrez recordó que "muchas veces", su función en defensa de los empleados del sector fue cuestionada "porque yo trataba de anteponer la solución para los trabajadores y después para los magistrados porque nosotros (los jueces) teníamos otra defensa jurídica por la presentación de amparos, por la intangibilidad de los sueldos… Pero el trabajador era más débil. Por eso consideré que ellos debían tener la prioridad. Y cuando tuve la suerte de que me nombraran ministro de la Corte, lo primero que hice fue sostener ese vínculo con los empleados. Siempre dije que no se podían permitir ataques a la familia judicial… y (tratamos) de hacer entender eso a funcionarios, a gobernadores; que la defensa de los intereses de los trabajadores del Poder Judicial no se negocia. Se pueden conversar otras cuestiones, pero la división de poderes y la independencia del Poder Judicial son innegociables".
Problema grave
El magistrado aseguró que "nunca" renunció a ninguno de sus principios. "Y ahora que me estoy yendo - acotó-, les aseguro que donde me toque estar seguiré luchando por esos principios. Mi única obligación es con la ley, con la Constitución y con los trabajadores".
Para concluir, aludió al problema "de la gente que no llega a fin de mes" por la situación económica del país. Sin embargo, advirtió que el problema más grave de la Argentina hoy es la carencia de institucionalidad. "La gravedad más grande que sufre este país es la calidad institucional y eso es tanto a nivel nacional como provincial en el sentido de que a los funcionarios de turno les cuesta respetar la ley y la Constitución", concluyó.