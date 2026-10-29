#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Recambio y renovación

El Poder Ejecutivo aceptó por decreto las renuncias de Gutiérrez y Falistocco

El texto repara en que ninguno registra "antecedentes disciplinarios, sumarios o pedidos de juicio político" pendientes. Ahora, resta la designación de los reemplazantes para fijar la fecha de su asunción.

El gobierno provincial oficializó las salidas de los ministros de la Corte. Foto: Fernando NicolaEl gobierno provincial oficializó las salidas de los ministros de la Corte. Foto: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Mediante los decretos respectivos, el Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez como ministros de la Corte Suprema de Justicia. Fue a tan sólo 24 horas de que ambos le comunicaran la decisión a sus pares y presentaran formalmente el texto de sus dimisiones.

Mirá tambiénGutiérrez y Falistocco presentaron sus renuncias a la Corte Suprema de Justicia desde el 30 de noviembre

El decreto Nro. 2284 acepta la renuncia de Gutiérrez; el Nro. 2283, la de Falistocco. Ambos llevan la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.

En su parte resolutiva, se "agradecen los servicios prestados", en tanto que en los considerandos, se alude a "razones particulares" que motivaron las renuncias y se informa que "no se registran antecedentes disciplinarios, sumarios en trámite, denuncia y/o iniciación de pedidos de juicio político". El texto estipula que la renuncia se hará operativa a partir del 30 de noviembre próximo.

Rafael Gutiérrez definió la inauguración como uno de los hechos más importantes para el Poder Judicial santafesino. Foto: Flavio RainaRafael Gutiérrez en la inauguración del nuevo edificio anexo de Tribunales. Foto: Flavio Raina

Pasos

Aceptadas las renuncias de los ministros salientes, el Ejecutivo debe proceder ahora a la designación de los magistrados que asumirán en su reemplazo. Se trata de Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos ya fueron votados por la Asamblea Legislativa.

Mirá tambiénRafael Gutiérrez habló sobre su futuro político tras conocerse la fecha de su salida de la Corte

Los magistrados aguardan, asimismo, el decreto de cese con el que estarán en condiciones de cerrar sus respectivos trámites jubilatorios. En el devenir, la Corte deberá elegir – antes del 30 de noviembre- al nuevo presidente que ejercerá tal rol durante todo 2027.

Falistocco reflexionó sobre los desafíos actuales del Poder Judicial. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Roberto Falistocco, deja la Corte a fin de noviembre. Foto: Guillermo Di Salvatore.

La elección del día de asunción de los nuevos magistrados está en manos de la Corte. El gobierno tiene la aspiración de que sea con celeridad, y que diciembre se inicie con una corte renovada en pleno.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Maximiliano Pullaro
Rafael Gutierrez
Roberto Falistocco
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro