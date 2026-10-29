Mediante los decretos respectivos, el Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez como ministros de la Corte Suprema de Justicia. Fue a tan sólo 24 horas de que ambos le comunicaran la decisión a sus pares y presentaran formalmente el texto de sus dimisiones.
El Poder Ejecutivo aceptó por decreto las renuncias de Gutiérrez y Falistocco
El texto repara en que ninguno registra "antecedentes disciplinarios, sumarios o pedidos de juicio político" pendientes. Ahora, resta la designación de los reemplazantes para fijar la fecha de su asunción.
El decreto Nro. 2284 acepta la renuncia de Gutiérrez; el Nro. 2283, la de Falistocco. Ambos llevan la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.
En su parte resolutiva, se "agradecen los servicios prestados", en tanto que en los considerandos, se alude a "razones particulares" que motivaron las renuncias y se informa que "no se registran antecedentes disciplinarios, sumarios en trámite, denuncia y/o iniciación de pedidos de juicio político". El texto estipula que la renuncia se hará operativa a partir del 30 de noviembre próximo.
Pasos
Aceptadas las renuncias de los ministros salientes, el Ejecutivo debe proceder ahora a la designación de los magistrados que asumirán en su reemplazo. Se trata de Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos ya fueron votados por la Asamblea Legislativa.
Los magistrados aguardan, asimismo, el decreto de cese con el que estarán en condiciones de cerrar sus respectivos trámites jubilatorios. En el devenir, la Corte deberá elegir – antes del 30 de noviembre- al nuevo presidente que ejercerá tal rol durante todo 2027.
La elección del día de asunción de los nuevos magistrados está en manos de la Corte. El gobierno tiene la aspiración de que sea con celeridad, y que diciembre se inicie con una corte renovada en pleno.