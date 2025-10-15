Provincias Unidas cierra su campaña nacional en el Estadio Obras Sanitarias
Gobernadores y candidatos a legisladores que integran el espacio se mostrarán juntos antes de las legislativas del 26 de octubre. Se descuenta que la cumbre Trump-Milei y los dichos del norteamericano estarán en la agenda.
Integrantes del espacio estuvieron en varias provincias argentinas. La última cita fue en Jujuy, el 9 de octubre.
El gobernador de Santa FeMaximiliano Pullarojunto a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; Gustavo Valdés, Corrientes; Carlos Sadir, Jujuy; Ignacio Torres, Chubut; Claudio Vidal, Santa Cruz, e Ignacio Torres, de Chubut volverán a coincidir en un acto de campaña de Provincias Unidas, el espacio que se presenta como alternativa para las elecciones del 26 de octubre y de cara a las generales de 2027.
La cita es a partir de las 16 en el Estadio Obras Sanitarias, donde estarán presentes el ex gobernador y candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti, junto a los postulantes bonaerenses y porteños Florencio Randazzo, Graciela Ocaña y Martín Lousteau.
El encuentro marcará el cierre de una campaña que recorrió gran parte del país, con actos en Córdoba, Jujuy, Puerto Madryn y Santa Fe, donde los mandatarios expresaron su compromiso con un modelo de país basado en la producción, la educación, el trabajo y el federalismo.
Javier Milei se reunió el martes con Donald Trump
En Santa Fe, la primera candidata a diputada nacional por el espacio es la actual vicegobernadora Gisela Scaglia, seguida por Pablo Farías y Melina Giorgi en los primeros lugares.
De diferente procedencia partidaria, los gobernadores se presentan como la opción entre el mileismo y el kirchnerismo, con fuerte impronta del interior: “No queremos que a nuestros candidatos los pongan Karina ni Cristina”, expresaron en varias oportunidades, en los que fueron críticos con las políticas de “equilibrio fiscal a los hachazos” de la actual gestión nacional.
Ayuda condicionada
Horas antes del encuentro en CABA, el santafesino Pullaro expresó su inquietud por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien al reunirse el martes con su par argentino, Javier Milei, expresó que la ayuda económica de su país a la Argentina queda condicionada al resultado de las próximas elecciones del 26 de octubre.
Pullaro expresó su inquietud por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Créditos:Luis Cetraro
“Me preocupó, e indudablemente también le preocupó a los mercados”, expresó el mandatario santafesino en declaraciones a la prensa, y amplió: “Las relaciones entre los Estados son entre los Estados; hay que construir políticas públicas estables, y no es la afinidad que pueda tener con uno o con otro presidente”, y agregó que “condicionar una ayuda al resultado de una elección, como país nos pone en un lugar bastante preocupante, y espero que no tengamos que cada tres o cuatro meses, en función del fracaso de los planes económicos, tener que ir al Fondo Monetario Internacional o a Estados Unidos para que nos hagan diferentes salvatajes”.
Se descuenta que el tema estará presente este miércoles en los discursos de los candidatos y gobernadores, que buscan desmarcarse de la polarización entre LLA y kirchnerismo, y mostrar músculo como una opción de centro y federal.
