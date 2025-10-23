El Gobernador firmó el decreto con ascensos 2024 para el personal policial
Cuatro oficiales alcanzaron el grado máximo de director general de policía y otros cuatro de director. El mismo decreto suspende ascensos y aquellos que no cumplieron con el requisito para subir de categoría.
Los oficiales alcanzaron la máxima categoría, de acuerdo al decreto 2640 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Este instrumento legal -esperado en la fuerza- dispone los ascensos para el año 2024 al personal policial que aprobó la totalidad de las instancias del concurso establecido por el decreto Nº 1220/25 y convocado por resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad Nº 1713.
Los nuevos grados regirán, con retroactividad, desde el 1° de enero de 2024 y contemplan el pago retroactivo de diferencias salariales, definición que se conocerá en las próximas semanas.
El decreto está acompañado por cuatro anexos que demandan más de 200 fojas.
El decreto está acompañado por cuatro anexos que demandan más de 200 fojas donde están comprendidos no solo los ascensos sino también el personal que registra causas obstativas para ascender así como aquellos otros que no cumplimentaros los requisitos exigidos en el concurso.
En los considerandos del decreto se destaca que la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Seguridad emitió el informe de su competencia y la Dirección General se expidió en cuanto al costo y financiamiento, propiciando una modificación a la planta de cargos. "En consecuencia, corresponde ordenar la promoción del personal involucrado en el Anexo "B" de la presente gestión, a partir del 1º de enero de 2024".
Añade que Fiscalía de Estado ha manifestado que, para los casos de ascensos, es de aplicación el criterio sostenido por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 1, en los autos "Morello" e "Ibáñez", cuyos fallos establecieron límites al reconocimiento del pago de diferencias salariales que inciden en el término final de reconocimiento "el que no podrá excederse a más de dos años".
Siguiendo el criterio fijado por la Cámara, en el caso del personal de la Policía de la Provincia, la fecha a partir de la cual se le reconocen las diferencias salariales es el 1º de octubre del año en el que se produce el ascenso, siempre que no sobrepase el límite de dos años.
Además de los nuevos cuatro generales, el decreto asciende al grado de Director de Policía a Ernesto José Gaudenzio, Cecilia Ester Bartolini, Octavio Pablo Dicosimo y Luis Alejandro Monzón.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.