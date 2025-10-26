Pullaro: “A partir de mañana se empieza a discutir una Argentina distinta”
El gobernador consideró que la perspectiva electoral indica que “nadie tendrá una mayoría para imponer políticas públicas”, con lo cual “tiene que haber diálogo y consenso para sacar adelante el país”.
El gobernador Maximiliano Pullaroestimó que en laselecciones de este domingo se registrará un buen nivel de participación, al cabo de una campaña intensa en la que se debatieron claramente posicionamientos ante el gobierno nacional. Y que en el país dejará como resultado una composición del Congreso sin mayorías contundentes, con lo cual es imperativo que se genere una etapa de diálogo y consensos.
El mandatario santafesino votó, como de costumbre, en la localidad de Hughes, donde sigue teniendo su domicilio, y a la que sigue destacando como parte no solo de sus afectos, sino también de su identidad y su ideario. Desde allí, en diálogo con la prensa, entendió que en los comicios de este domingo se registrará “mayor nivel de participación”, como el que suele verse cuando están en disputa cargos ejecutivos, como en Corrientes y las elecciones locales de la última ronda en Santa Fe.
“Creo que va a haber mayor participación y va a estar dada al cabo de una campaña mas intensa. No fue una campaña común, hubo mucho debate. Se debatieron diferentes modelos de país y desde ese lugar entiendo que la gente va a venir a votar”, justificó.
El gobernador apreció que, en general, no haya habido tanta agresividad en la campaña como en otros casos y, en general, sí “mucho debate de ideas”, si bien lo consideró un tanto “superficial”; a tono con los nuevos tiempos de la comunicación política, pero cuanto menos “dejando en claro donde cada uno estaba parado”.
“La democracia y la política año tras año se van transformando en mas eslóganes que profundidad. Ojala podamos volver a discutir las políticas que vamos a llevar adelante y la línea que vamos a defender. Tenemos que adaptarnos a los tiempos y el formato de las nuevas formas de comunicar, pero sería bueno profundizar el debate de ideas para un ámbito importante como el Congreso. Hay muchas leyes que son importantes para poder transformar, y me hubiese gustado que por ahí pase el debate, por las leyes a reformar”, agregó.
Con todo, consideró que “es un día bisagra, porque se debatió mucho la Argentina que queremos. Hubo tres espacios políticos que debatieron fuertemente. Hoy la gente hablará y empezará un proceso nuevo, donde claramente, el gobierno nacional tendrá que registrar lo que dicen las urnas y desde ese lugar corregir o ratificar. Los políticos hablaremos los próximos dos años, pero hoy la que habla es la gente”.
En ese contexto, el mandatario formuló un voto de confianza a las encuestas, y aseveró que “a diferencia de lo que dicen los formadores de opinión, las encuestas dan bien. Lo que pasa es que se manipulan. No es lo mismo lo que publica un medio de comunicación, que las que tiene el político. Pero en general, las encuestas no se equivocan”.
Pullaro continuó la jornada visitando a “una mujer grande del pueblo, que en algún momento fue candidata nuestra, la ‘Negra’ Montes, un emblema de esta localidad, presidenta de muchas instituciones”, para luego almorzar con su familia. Y adelantó que a partir de las 18 estará en el hotel rosarino que oficiará de búnker electoral, porque entiende que las mesas testigo no tardarán en arrojar tendencias bien definidas para minutos después de esa hora.
“En las tres elecciones que partcipé, a las 18.45 ya sabía que había ganado, pero era una tendencia muy clara, muy marcada. Esta es un poco más parejas, y como las bancas de diputados nacionales en disputa se dividen por sistema D’Hont, puede haber que esperar un rato más para saber cuántas se lleva cada fuerza”, resumió.
Pullaro concluyó destacando la importancia de los comicios de la fecha, “porque se empieza a discutir una Argentina distinta a partir de mañana, en la que claramente nadie va a tener una mayoría legislativa para imponer políticas públicas. Tiene que venir el dialogo, el consenso, la reflexión. Tenemos que esforzarnos para sacar a la Argentina adelante, cada cual desde su lugar.
Desde nuestro lugar, hacer que Santa Fe esté cada vez mejor. No podemos estar donde estamos con las posibildiades que tenemos”.
