La seguridad, uno de los principales ejes de la gestión provincial desde diciembre de 2023, aparece también como uno de los factores que explican el actual escenario político en Santa Fe. El último estudio de opinión pública de la consultora Management & Fit revela que el 43,9 % de los santafesinos considera que la situación de seguridad mejoró respecto de hace dos años, una percepción que coincide con un fuerte respaldo electoral a la continuidad del Gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro.
Una encuesta muestra que la mayoría de los santafesinos respaldaría la continuidad de la gestión de Pullaro
Un relevamiento de Management & Fit refleja que el 50,8 % votaría por la continuidad del actual Gobierno provincial. Además, el 43,9 % considera que la seguridad mejoró en los últimos dos años y la aprobación del gobernador supera a la del presidente Javier Milei en Santa Fe.
La encuesta muestra que, si las elecciones para gobernador se realizaran hoy, el 50,8 % de los consultados optaría por continuar con la actual gestión. De ese total, un 23 % lo haría sin cambios y otro 27,8 % acompañaría la continuidad con ajustes en algunas políticas.
La combinación de ambos indicadores configura un escenario de fortaleza política para el oficialismo provincial: la mejora en la percepción sobre la seguridad se traduce en un respaldo mayoritario a la continuidad del rumbo de gestión.
Un diferencial frente al escenario nacional
El estudio también refleja una diferencia en la valoración de los gobiernos provincial y nacional. La gestión de Pullaro alcanza un 45,8 % de aprobación, mientras que la del presidente Javier Milei registra un 36 % entre los santafesinos. La desaprobación del mandatario nacional llega al 56,7 %, por encima de la del gobernador.
A su vez, casi la mitad de los encuestados considera que Santa Fe transita el rumbo correcto, y uno de cada dos afirma tener confianza en la administración provincial.
La economía continúa encabezando las preocupaciones
El informe muestra, no obstante, que la economía se sostiene como principal demanda social. Los aumentos de precios y tarifas son mencionados por el 26 % de los consultados como el principal problema de la provincia. Le siguen la desocupación (13,8 %), la inseguridad (13,1 %) y el narcotráfico (10,7 %). En el plano personal, la dificultad para llegar a fin de mes y los bajos ingresos encabezan las preocupaciones cotidianas.
El relevamiento fue realizado entre el 22 de junio y el 3 de julio sobre 1.800 casos efectivos en toda la provincia, mediante una metodología mixta que combinó entrevistas telefónicas, presenciales y online. La muestra presenta un margen de error de ±3,1 % y un nivel de confianza del 95 %.