Panorama santafesino

Una encuesta muestra que la mayoría de los santafesinos respaldaría la continuidad de la gestión de Pullaro

Un relevamiento de Management & Fit refleja que el 50,8 % votaría por la continuidad del actual Gobierno provincial. Además, el 43,9 % considera que la seguridad mejoró en los últimos dos años y la aprobación del gobernador supera a la del presidente Javier Milei en Santa Fe.