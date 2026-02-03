Pullaro atribuyó al “trabajo conjunto” el “derrumbe” de la violencia en Rosario
El gobernador agradeció a Monteoliva y Bullrich, y también al presidente. Destacó el rol de la Legislatura, la Justicia y el MPA, junto a “nuestra querida policía”. Defendió un accionar fuertemente planificado y volvió a reclamar la baja en la edad de imputabilidad.
A la vez, extendió el reconocimiento “a nuestra querida policía”, como así también a la Legislatura de Santa Fe, por aprobar las leyes necesarias, a la Justicia y, especialmente, a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y su titular, María Cecilia Vranicich.
“Todos ellos hicieron lo que nadie en Argentina, ni en América Latina, creía que podía ser posible. La caída del delito en Santa Fe, el derrumbe de la violencia en Rosario. Entendimos que teníamos que trabajar espalda contra espalda, hombro con hombro, no dar un milímetro de ventaja a la delincuencia. Y que no era solo cuestión de una foto”, agregó.
Trabajo en conjunto
El mandatario destacó que “lo hicimos juntos y sin violar las garantías constitucionales, lo que nos distingue en América Latina. Y trabajamos fuertemente contra el crimen organizado y el nacotráfico, arriesgando la integridad física de los agentes de seguridad, pero también de los funcionarios políticos que le ponemos el cuerpo a esta pelea”.
“Los últimos años fueron los menos violentos del siglo en la provincia. No nos vamos a relajar, ni a dar ninguna ventaja, pero esto es el resultado de políticas públicas, a través del análisis criminal, que nos permite establecer niveles de probabilidades de comisión de delitos, lugares, y lograr un despliegue estratégico para la prevención”, añadió.
En este punto puso de resalto el trabajo conjunto “de las instituciones de la democracia” y extendió el agradecimiento al presidente de la Nación, por entender que el trabajo debía ser coordinado.
A la vez, subrayó que “trabajamos para tener las leyes que nadie se animaba a debatir, porque parecía que una corriente garantista se había apoderado del discurso público. Ahora tenemos herramientas para perseguir al delito, y con más dureza para quienes los cometen desde las cárceles. Porque eso pasaba y nadie le ponía el cascabel al gato, todos se echaban culpas unos a otros”.
Con el mismo énfasis, reclamó “que se trate de una vez por todas la baja de la imputabilidad. Porque a los menores que cometen delitos de mayores, no puede ser que el Estado bobo no pueda perseguirlos”.
Y, dirigiéndose a la ministra, le señaló que “acá en Santa Fe no tiene nada que agradecer. Somos nosotros quienes debemos hacerlo, porque por primera vez en Argentina se comprendió que teníamos que trabajar todos juntos para lograr el orden y la paz que nos habían prometido”.
“Todo se planifica, todo está medido y mensurado”, añadió luego, en rueda de prensa. Y puso como indicadores que en Rosario se realizaron durante enero 8 mil identificaciones de personas, 5 mil de vehículos y 60 aprensiones en flagrancia por día.
Finalmente, Monteoliva destacó la tarea coordinada y, sobre todo, organizada de manera sistemática e inteligente. “Cada allanamiento es producto de una investigación, y a la vez abre las puertas a nuevas investigaciones”, sostuvo.
Y estableció como parámetros los porcentajes de homicidios atribuibles al crimen organizado, que en 2025 se ubicó en un 19 %. “En América Latina el porcentaje es del 51 %, en el mundo es del 22 %. Y a medida que se achica ese porcentaje, es un indicador del achique de esas bandas criminales”.
La ministra de Seguridad de la Nación participó, junto al gobernador Pullaro, del actode entrega de la provincia de 100 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje, destinadas para las Fuerzas Federales en el marco del Plan Bandera que se lleva adelante en la ciudad de Rosario.
Las camionetas son marca Chevrolet y modelo Montana, y están totalmente equipadas para patrullaje. Estos móviles policiales forman parte de las 720 nuevas unidades que adquirió en 2025 el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.
Entre otras características, estas nuevas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.