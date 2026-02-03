Junto a la ministra de Seguridad

Pullaro atribuyó al “trabajo conjunto” el “derrumbe” de la violencia en Rosario

El gobernador agradeció a Monteoliva y Bullrich, y también al presidente. Destacó el rol de la Legislatura, la Justicia y el MPA, junto a “nuestra querida policía”. Defendió un accionar fuertemente planificado y volvió a reclamar la baja en la edad de imputabilidad.