La lista completa de los 88 pliegos

El pleno de los diputados y los senadores provinciales contó muy cómodos números para la aprobación. Casi todos fueron votados por unanimidad, aunque siempre con abstenciones de un puñado de diputados opositores, tanto de izquierda, como de de derecha, según el caso.
En la oportunidad, se prestó acuerdo legislativo a 88 pliegos puestos a consideración por el Poder Ejecutivo. Gentileza Cámara de Senadores
Senadores y diputados en la Asamblea Legislativa trataron pliegos para el servicio de justicia de Santa Fe.
Tras la lectura del decreto de convocatoria, la diputada Lionella Cattalini, presidente de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, informó los dictámenes de comisión aconsejando la aprobación de los 88 pliegos y mocionó que la votación se realice por signos.
Listado completo
Tras las votaciones pertinentes, la lista completa de los pliegos votados por la Asamblea Legislativa quedó conformada de la siguiente manera:
La aprobación de pliegos fortalece la justicia en Santa Fe.
Abg. GABENARA, Virginia Ana (Clase 1980 – M.I. 28.101.606) como Fiscal Adjunta del Ministerio Público de la Acusación – Distrito Judicial N° 14 – Circunscripción Judicial N.º 2 - Sede en la ciudad de Villa Constitución.
Abg. MIGNO, Julio Francisco (Clase 1989 – M.I. 33.962.738) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral – Distrito Judicial N° 20 – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Javier.
Abg. VIALE, Renato Carlos (Clase 1980 – M.I. 19.013.951) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral – Distrito Judicial N° 7 – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad Casilda.
Abg. MAREGA, Alexis Matías (Clase 1991 – M.I. 35.770.354) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral – Distrito Judicial N° 10 – Circunscripción Judicial N.º 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Cristóbal.
Abg. ACUÑA, Federico Alejandro (Clase 1978 – M.I. 26.720.187) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral – Distrito Judicial N° 15 – Circunscripción Judicial N.º 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de Tostado.
Abg. FARAVELLI, Sebastián Pantaleón (Clase 1976 – M.I. 25.328.157) como Juez de Primera Instancia de Circuito – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de Coronda.
Abg. GUALA, Hernán Alfredo (Clase 1981 – M.I. 29.048.621) como Juez de Primera Instancia de Circuito – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de El Trébol.
Abg. CHASCO, Martín Carlos (Clase 1982 – M.I. 29.560.751) como Juez de Primera Instancia de Circuito – Circunscripción Judicial N.º 3 - Tribunales con asiento en la ciudad de Venado Tuerto.
Abg. PASTORE, José Ignacio (Clase 1980 – M.I. 28.217.913) como Juez de Primera Instancia de Ejecución Civil - Circunscripción Judicial N.º 1.
Abg. VALES, Guillermo Adrián (Clase 1966 – M.I. 17.897.512) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 1.
Abg. DEPETRIS, Francisco José (Clase 1980 – M.I. 28.241.259) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 1.
Abg. URETA CORTES, Rodrigo Carlos (Clase 1977 – M.I. – 25.480.583) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 1.
Abg. NAVEDA MARCÓ, Viviana Elizabeth (Clase 1978 – M.I. 26.668.287) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 1.
Abg. CAMPBELL, Sabrina (Clase 1978 – M.I. 26.398.422) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 2 – Tribunales con asiento en la ciudad de Rosario.
Abg. RUPIL, Sebastián José (Clase 1978 – M.I. 26.700.285) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Rosario.
Abg. LISANDRELLO, David Alberto (Clase 1987 – M.I. 33.436.062) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Villa Constitución.
Abg. RASCHETTI, Franco (Clase 1993 -M.I. 37.540.516) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 4 - Tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista.
Abg. GARCÍA, Mauro Daniel (Clase 1987 – M.I. 33.190.495) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 5 – Tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela.
Abg. GELCICH, Marcelo Germán (Clase 1978 – M.I. 26.915.841) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción N° 5 – Tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela.
Abg. ACUÑA, Valentín (Clase 1992 – M.I. 36.580.737) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 1.
Abg. MOGNASCHI, Lucía (Clase 1989 – M.I. 34.673.938) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 1.
Abg. MONTENOVI, Estéban Damián (Clase 1978 – M.I. 26.460.919) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 1.
Abg. MORIELLI, Agustina (Clase 1981 – M.I. 29.001.116) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. VASCHETTO, Wanda Florencia (Clase 1993 – M.I. 37.816.140) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. GONZÁLEZ, Julieta Belén (Clase 1988 – M.I. 33.619.979) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. LLAUDET MAZA, María Virginia (Clase 1984 – M.I. 31.243.839) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. ARAYA, Lucía Fernanda (Clase 1993 – M.I. 37.450.875) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. DARUICH, Matías Daniel (Clase 1986 – M.I. 32.080.905) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. BUFARINI, Pablo (Clase 1980 – M.I. 28.059.042) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. QUIROGA, María Virginia (Clase 1987 – M.I. 33.279.392) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. DALZOTTO, Antonela (Clase 1986 – M.I. 32.114.971) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. RENZI, Flavia Sabrina (Clase 1990 – M.I. 35.070.689) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. GALBUSERA, María Gimena (Clase 1993 – M.I. 37.331.076) Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 4.
Abg. TOURN, Valeria Lorena (Clase 1984 – M.I. 30.760.886) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 4.
Abg. STECHINA, Tania Romanela (Clase 1989 – M.I. 34.585.744) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 4.
Abg. ROSSINI, Bruno Leónidas (Clase 1990 – M.I. 34.935.313) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 5.
Abg. ROMANO, Victoria (Clase 1990 – M.I. 34.935.420) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 5
Abg. AIELO, Héctor José (Clase 1982 – M.I. 29.520.122) como Juez de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 1 – Circunscripción Judicial Nº 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe.
Abg. LUCENTE, Leandro Matías (Clase 1981 – M.I. 29.135.619) como Juez de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 2 – Circunscripción Judicial Nº 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Rosario.
Abg. PIEMONTE, Fabiola Vanesa (Clase 1977 – M.I. 25.505.473) como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 7 – Circunscripción Judicial Nº 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Casilda.
Abg. COASSOLO, Brenda Carina (Clase 1983 – M.I. 30.459.082) como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 6 – Circunscripción Judicial Nº 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Cañada de Gómez.
Abg. BOAGLIO, José Alberto (Clase 1981 – M.I. 28.717.266) como Juez de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 15 – Circunscripción Judicial Nº 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de Tostado.
Abg. DANERI, Jorgelina Valeria (Clase 1979 – M.I. 27.224.194) como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia – Distrito Judicial N° 3 – Circunscripción Judicial Nº 3 - Tribunales con asiento en la ciudad de Venado Tuerto.
Abg. AGUIRRE QUINTANA, María Soledad (Clase 1978 – M.I. 25.243.831) como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia – Distrito Judicial N° 10 – Circunscripción Judicial Nº 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Cristóbal.
Abg. ANDRÉS JULIÁN, Hernán (Clase 1989 – M.I. 34.680.377) como Juez de Primera Instancia de Distrito Subrogante de Familia – Circunscripción Judicial N° 4.
Abg. CASTELLI, Silvia Laura (Clase 1976 – M.I. 24.987.867) como Jueza de Segunda Instancia en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. MORENO, Miguel Salvador Ernesto (Clase 1971 – M.I. 21.938.950) como Juez de Segunda Instancia en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. MANFRIN, Ismael Fabián (Clase 1966 – M.I. 17.849.719) como Juez de Segunda Instancia en la Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. FOPPIANI, Nicolás Miguel (Clase 1977 – M.I. 25.750.294) como Juez de Segunda Instancia en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. RÉBOLA, Federico Martín (Clase 1979 – M.I. 27.862.449) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. ARTACHO, Lisandro (Clase 1991 – M.I. 35.703.714) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. VALLARELLA, Luciana (Clase 1980 – M.I. 27.747.377) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. BENVENUTO, Natalia (Clase 1974 – M.I. 24.327.217) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. RODRÍGUEZ, Jorge Andrés (Clase 1984 – M.I. 30.879.432) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. GASPARINI, Juan Ignacio (Clase 1994 – M.I. 38.136.054) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. GRANATO, María de los Ángeles (Clase 1982 – M.I. 29.449.812) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. LANFRANCO PARI, Guillermo Marcelo (Clase 1980 – M.I. 28.148.978) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N° 6 – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Cañada de Gómez.
Abg. CAVALLERO, Andrea Melisa (Clase 1989 – M.I. 34.812.199) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N.º 3.
Abg. TOMASSO, Shirli Soledad (Clase 1986 – 32.503.299) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N° 5 – Circunscripción Judicial N.º 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela.
Abg. ÁLAMO, Cecilia Raquel (Clase 1979 – M.I. 27.052.750) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N° 10 – Circunscripción Judicial N.º 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Cristóbal.
Abg. PANDULLO, Ignacio Eduardo (Clase 1987 – M.I. 32.962.623) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 1 – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe.
Abg. BENASSI, María Clara (Clase 1976 – M.I. 25.497.369) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 19 – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de Esperanza.
Abg. OTAROLA, Mariana Mercedes (Clase 1981 – M.I. 28.622.072) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 12 – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Lorenzo.
Abg. BORSELLI, Martín Estéban (Clase 1977 – M.I. 26.042.070) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 3 – Circunscripción Judicial N.º 3 - Tribunales con asiento en la ciudad de Venado Tuerto.
Abg. DELLA ROSA, María del Mar (Clase 1978 – M.I. 26.159.525) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 4 – Circunscripción Judicial N.º 4 - Tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista.
Abg. ACOSTA, María Victoria (Clase 1968 – M.I. 20.426.937) como Vocal de Cámara de Apelación en lo Laboral – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. GARCÍA, Mariana Victoria (Clase 1975 – M.I. 24.539.599) como Vocal de Cámara de Apelación en lo Laboral – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. GUEILER, Pablo (Clase 1969 – M.I. 20.904.096) como Vocal de Cámara de Apelación en lo Laboral – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. AIMI, Agostina Yanel (Clase 1990 – M.I. 35.448.346) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.
Abg. BERNARD, Jesica (Clase 1991 – M.I. 35.652.606) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.
Abg. GERARD, Laura (Clase 1982 – M.I. 28.650.454) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.
Abg. GIORDANO, Natalia (Clase 1989 – M.I. 34.592.759) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.
Abg. LEMA, Julio (Clase 1984 – M.I. 30.985.546) como Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.
Abg. LIPOWY, Pablo Gabriel (Clase 1987 – M.I. 32.895.346) como Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.
Abg. CUDOS, Sofia Alejandra (Clase 1989 – M.I. 35.032.012) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. CABRERA, Abi Luz (Clase 1990 – M.I. 35.080.232) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. CERUTTI, Anabel (Clase 1989 – M.I. 34.305.882) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. PAZ, Javier Hugo (Clase 1982 – M.I. 29.662.720) como Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. COSGAYA, Rocío Belén (Clase 1990 – M.I. 34.934.919) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. OLIVA, Marina Belén (Clase 1991 – M.I. 36.694.895) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. VERGILI, Florencia Antonella (Clase 1991 – M.I. 35.585.029) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. CORNIER, Lucila Milagros (Clase 1992 – M.I. 36.619.175) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. ARANDA, Federico Damián (Clase 1994 – M.I. 37.576.790) Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. ZINGONI, Eliana Soledad (Clase 1981 – M.I. 28.486.873) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. PAZOS, Lucía (Clase 1985 – M.I. 31.873.661) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. VIGO, Marina Anahí (Clase 1991 – M.I. 36.603.937) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg. SÁNCHEZ LECUMBERRI, Raúl Luis (Clase 1968 – M.I. 20.128.528) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal – Circunscripción Judicial N.º 1.
Abg. GARCILAZO, Melina Cintia (Clase 1981 – M.I. 28.645.342) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.
Abg ESPINOZA, Mauricio Gabriel (Clase 1988 – M.I. 33.791.417) como Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación Circunscripción Judicial N.º 5.
