Presidente de Más para Santa Fe

Pirola: "Esperamos que Unidos tenga la generosidad de aceptar los aportes que hacemos desde la oposición"

El justicialista admite que se está trabajando en buscar consensos para muchos de las temas habilitados en la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. Advirtió que la autonomía municipal no tiene que tener una mirada separatista.