Convención Reformadora

Ahora ya se escribe la letra chica de la futura Constitución santafesina

El cambio en el Reglamento votado el último jueves facilitará sumar votos en la mayoría de los artículos a incluir en el nuevo texto. Solo La Libertad Avanza parece decidido a no acompañar en positivo el proceso que ingresó en su etapa final. El jueves venidero, la Redactora armará su plan de trabajo, la previa para llegar al recinto.