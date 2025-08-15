Retoque al Reglamento de la Convención

La Convención Reformadora votó con sólida mayoría - 56 a 7- la modificación a un artículo del Reglamento de funcionamiento para flexibilizar la llegada de dictámenes al recinto cuando llegue la hora de sufragar los cambios a la Constitución santafesina.
El pleno del cuerpo sesionó este viernes tras el acuerdo del día anterior de Labor Parlamentaria donde, en base a un proyecto de Marcelo Lewandowski (Activemos), se elaboró un dictamen de los jefes de bloques con la excepción de La Libertad Avanza. En el recinto, votaron todos los bloques menos La Libertad Avanza tras un cuarto intermedio para que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento elabore el dictamen respectivo que terminó siendo convalido por 56 convencionales y rechazado por 7.
En los hechos, la Convención está ingresando en la etapa de definición de proyectos de las comisiones y algunos sectores observan posibles dificultades en la redacción del Reglamento sobre la posibilidad de votar artículos en forma particular donde habría muchas coincidencias. "No hay necesidad de cambiar el reglamento, son decisiones que se podían adoptar igual en las comisiones", subrayó Nicolás Mayoraz, jefe de la Libertad Avanza a la hora de justificar el rechazo.
"La nueva redacción aporta a que la sanción de la Constitución puede salir con más votos positivos" señaló Lewandowski quien había ingresado el proyecto en la última sesión dos semanas atrás. El actual senador nacional calificó de "muy rica la reunión del miércoles de Labor Parlamentaria para enriquecer el reglamento. Según el convencional rosarino, la redacción original dejaba algunas dudas sobre cómo emitir los dictámenes de la comisión.
También Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad) salió a defender el cambio admitiendo que si bien podría no hacerse la reforma, "hay que dar certezas en momentos en que es difícil confiar en el valor de la palabra". El norteño dijo ver con buenos ojos el cambio para buscar consensos y mayorías en la reforma.
El artículo modificado es el 25 y la redacción quedó como anticipara ayer El Litoral. "A partir de su instalación, cada una de las comisiones formulará despacho de todos los proyectos que se hubiesen presentado, aconsejando las reformas que a su juicio convenga introducir a la Constitución. El despacho podrá ser general, comprensivo de la totalidad de artículos o temas atribuidos a la comisión, o parcial, comprensivo de artículos, conjunto de artículos o temas, según lo disponga cada comisión. En este último caso, ningún convencional podrá firmar más de un dictamen sobre un mismo artículo. Este despacho deberá presentarse 20 días de que venza el plazo previsto por la Ley 14.384 para que la Convención finalice su labor, o en su caso, su prórroga". El plazo final de la Convención es el 12 de septiembre.
Antes de la votación electrónica del artículo, volvió a pedir la palabra Lewandowski pero fue para agradecer al personal legislativo que pese al día feriado para el sector estaba trabajando y dio el apoyo técnico para realizar la sesión. La propuesta fue avalada con un fuerte aplauso del plenario. Tras la votación se dio por concluida la quinta sesión de la Convención.
