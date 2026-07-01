Los proyectos de reforma política y sobre los subsidios al gas denominado "Zona Frías" que pidió este miércoles el Gobierno nacional se encuentran frenadas en el Senado de la Nación, debido a que no hay acuerdo con los bloques dialoguistas.
Cuáles son los proyectos frenados en el Senado a la espera de acuerdos
Reforma política y subsidios al gas, dos temas cruciales que el Gobierno intenta destrabar en la Cámara Alta ante la falta de consenso con bloques opositores.
La solicitud de avanzar con estas iniciativas fue realizada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una reunión que compartió con unos 120 legisladores nacionales en la Casa Rosada.
La reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las Paso, el proyecto para limitar el subsidio de gas a la Patagonia, la Puna y Malargüe, la reforma de ley de Inocencia Fiscal que se enviará a Diputados, son las principales prioridades que hoy planteó el Gobierno Nacional.
Lo que sucede es que el bloque de la Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, no tiene los votos para poder aprobar los cambios en el régimen electoral ni para cambiar la ley de Zonas Frías
Reforma electoral
El proyecto de Reforma Electoral ingresó el pasado 22 de Abril y hasta ahora solo se realizó una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales el pasado 14 de Mayo, donde expuso la ex funcionaria del ministerio del Interior, Luz Landivar
Si bien el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo encarando negociaciones con los gobernadores eso no alcanza para tener todos los votos, porque en el caso de la decena de radicales la mitad no tiene terminan en ninguna gobernación, y los tres del PRO tampoco.
El oficialismo tiene 21 senadores, pero, para alcanzar la mayoría agravada de 37 votos, necesita 16 legisladores que voten a favor de la eliminación de las PASO y, hasta ahora, no lo están consiguiendo porque al rechazado de la UCR y el PRO se han sumado legisladores que responden a los mandatarios dialoguistas.
Ahora con la asunción del nuevo cargo, Santilli y Bullrich trabajarán en forma conjunto para alcanzar los acuerdos para sancionar esta iniciativa, cuyo debate se reanudará en la comisión de Asuntos Constitucionales en la primera semana de Agosto, como había adelantado la Agencia Noticias Argentinas.
En este lapso seguirán las negociaciones con los bloques dialoguistas de Encuentro Misionero, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Moveré Santa Cruz, Provincias Unidas, el PRO y la UCR
Zonas frías
El proyecto que busca limitar el subsidio del gas a la Patagonia, La Puna y Malargüe, fue sancionado por la Cámara de Diputados el pasado 20 de Mayo, pero aún no se abrió el debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda, que presiden el radical Flavio Fama y el libertario Agustín Villaverde.
El oficialismo en diputados tuvo el respaldo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.
En el Senado, el panorama es diferente porque los dos senadores, el ex gobernador Rodolfo Súarez, y su coterránea mendocina Mariana Juri se oponen a votar la ley de Zona Fria ya que sostienen que perjudicará a los usuarios de esa provincia.
También rechaza el proyecto, el senador Maximiliano Abad, debido a que su ciudad Mar Del Plata se vería muy perjudicada y otros radicales que pusieron reparos son Daniel Kroneberger y Fama.
En Provincias Unidas, la senadora por Córdoba Alejandra Vigo, es otra de las legisladoras que rechazan el proyecto ya que muchas localidades de esa provincia con bajas temperaturas perderán el subsidio.
Inocencia fiscal
Otro de los proyectos prioritarios para el Gobierno es la reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno en los próximos días a la Cámara de Diputados de la Nación.
Uno de los objetivos del oficialismo es ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, para que puedan ingresar a ese sistema con lo cual se deberá eliminar el tope de ganancias anuales 1000 millones de pesos y un patrimonio de 10 mil millones de pesos.