Boletín Oficial

Se reglamentó la Ley de Datos Genéticos y amplió el uso del registro para investigaciones criminales

La norma actualiza el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos, que permitirá usar perfiles de ADN no solo en delitos contra la integridad sexual, sino también en casos de homicidios, narcotráfico y robos agravados. El Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación.