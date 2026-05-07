Boletín Oficial

El Gobierno lanzó un plan de retiro voluntario en el INTA y busca reducir personal

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aprobó un sistema de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente. La medida se enmarca en el proceso de reducción del gasto público impulsado por la administración nacional y podría alcanzar a cientos de empleados en todo el país.