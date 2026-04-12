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Riesgos de trabajo

La Cámara alta aprobó una preferencia para tratar la media sanción que busca reducir la litigiosidad en la provincia. Antes del debate en el recinto, los legisladores mantendrán una cumbre clave con los ministros de la Corte Suprema para despejar dudas territoriales y políticas.

El objetivo del texto a tratar es bajar la litigiosidad laboral en la provincia y por ende bajar el costo empresarial al momento de abonar la afiliación al sistema de ART.El objetivo del texto a tratar es bajar la litigiosidad laboral en la provincia y por ende bajar el costo empresarial al momento de abonar la afiliación al sistema de ART.
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La Cámara de Senadores aprobó una preferencia para tratar en la próxima sesión un asunto que ya avanzó en Diputados, pero genera dudas entre los representantes territoriales: un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Laboral que ya tiene media sanción de los diputados.

El tema será tratado en una reunión entre dos Poderes. Habrá un encuentro entre los senadores del oficialismo y de la oposición con los ministros de la Corte Suprema, y más adelante con otros organismos vinculados a la materia. El asunto se presenta oficialmente como una manera de estar "en línea con la necesidad de actualizar procedimientos y agilizar la resolución de conflictos" según un parte de prensa oficial de Diputados, donde los opositores justicialistas y la izquierda rechazó los cambios.

El objetivo del texto a tratar es "bajar la litigiosidad laboral en la provincia y por ende bajar el costo empresarial al momento de abonar la afiliación al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)".

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