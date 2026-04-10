El Senado de la Provincia de Santa Fe tiene bajo análisis un proyecto de ley que propone la creación de espacios de escucha y acompañamiento emocional en los establecimientos de educación secundaria.
Santa Fe: proponen crear equipos itinerantes de escucha y salud mental en escuelas secundarias
El senador Leonardo Diana impulsa una iniciativa para incorporar psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales al escalafón docente. El objetivo es brindar contención ante el aumento de cuadros de depresión y ansiedad en adolescentes.
La iniciativa busca establecer por ley un sistema de apoyo profesional para abordar problemáticas como la depresión, los ataques de pánico y la ansiedad, cuadros que registraron un incremento en la población estudiantil tras la pandemia.
El autor del proyecto, el senador Leonardo Diana, explicó que la propuesta surgió originalmente en 2022 a través del programa "Ciudadanos al Senado", tras recoger las inquietudes de estudiantes secundarios.
"El proyecto contempla la incorporación al escalafón del Ministerio de Educación de profesionales habilitados: psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y counselors", detalló el legislador en declaraciones a CyD Litoral.
Equipos itinerantes y rol docente
La modalidad propuesta no requiere la presencia permanente de un profesional en cada establecimiento, sino la conformación de equipos regionales e itinerantes que recorran las escuelas normales y técnicas de cada departamento. Estos equipos realizarían intervenciones tanto grupales como individuales de manera periódica.
Diana precisó que esta medida no busca reemplazar la labor de los docentes. "La función del docente es primordialmente académica y ya se encuentran con una sobrecarga de trabajo en aulas muchas veces supernumerosas", señaló.
El sistema funcionaría como un refuerzo profesional, similar a la experiencia de las "Ruedas de Convivencia" implementadas en 2017, con el fin de detectar situaciones de riesgo de manera temprana.
Vulnerabilidad y factores externos
En su doble rol de legislador y médico, el senador subrayó la vulnerabilidad de la etapa adolescente frente a nuevos escenarios sociales. Mencionó que la soledad de los jóvenes en el hogar por cuestiones laborales de los padres y el uso sin seguimiento de las redes sociales son factores que complican la salud mental de los estudiantes.
"El adolescente está forjando su personalidad. Hoy falta ese espacio de charla que antes se daba con la familia, y las redes sociales, si no hay control, pueden complicar el asunto", advirtió Diana.
Viabilidad presupuestaria
Pese a que el proyecto data de 2022, el legislador considera que hechos recientes de violencia y crisis subjetiva en el ámbito escolar han acelerado la necesidad de su tratamiento.
Respecto al financiamiento, reconoció que la implementación implica una erogación presupuestaria específica, pero sostuvo que "la ecuación cierra desde todos los ámbitos" dado el impacto preventivo en la comunidad educativa.
La iniciativa busca ahora obtener el consenso necesario en la Legislatura para convertirse en ley y garantizar el acceso gratuito a profesionales de salud mental para los alumnos cuyas familias no pueden costear tratamientos privados o no consiguen turnos en efectores públicos.