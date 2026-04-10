Proyecto de ley en el Senado

Santa Fe: proponen crear equipos itinerantes de escucha y salud mental en escuelas secundarias

El senador Leonardo Diana impulsa una iniciativa para incorporar psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales al escalafón docente. El objetivo es brindar contención ante el aumento de cuadros de depresión y ansiedad en adolescentes.