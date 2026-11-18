Nueva normativa

Rosario establece un protocolo para que pacientes en internación reciban visitas de sus perros

En una ciudad donde más de la mitad de los hogares tiene animales de compañía la iniciativa contempla a hospitales y sanatorios públicos y privados que adhieran voluntariamente al programa. La normativa habilita únicamente perros y fija requisitos sanitarios y pautas para organizar las visitas.