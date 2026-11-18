Quienes se encuentren en internación en hospitales y sanatorios de Rosario podrán recibir visitas de sus perros y perras bajo condiciones específicas de seguridad e higiene. Desde principios de noviembre rige la Ordenanza 10.921 que establece un marco para implementar este tipo de encuentros con fines terapéuticos en efectores públicos y privados que decidan incorporarse al programa.
Rosario establece un protocolo para que pacientes en internación reciban visitas de sus perros
En una ciudad donde más de la mitad de los hogares tiene animales de compañía la iniciativa contempla a hospitales y sanatorios públicos y privados que adhieran voluntariamente al programa. La normativa habilita únicamente perros y fija requisitos sanitarios y pautas para organizar las visitas.
La norma fue sancionada por el Concejo Municipal el 2 de julio y su aplicación requiere que cada institución adopte voluntariamente el programa y que el Departamento Ejecutivo reglamente la ordenanza, con protocolos adicionales para su implementación y supervisión.
El alcance de la medida tiene una limitación: solo contempla el ingreso de perros y perras. Aunque el texto general se refiere a animales de compañía, el anexo I establece expresamente que la normativa se limita a esa especie, algo que choca con la realidad de la ciudad, donde según estadísticas de la UNR a partir de datos del 2022 dieron cuenta de que más del 60% de las casas en la ciudad incluye la presencia de al menos un perro o gato. Esa información, que cruzó datos de la Encuesta de Hogares de Rosario, abarcó más de mil viviendas. Del total, 34% tenía solamente perros, el 12% solamente gatos y el 13% convivía con ambas especies.
Quiénes pueden solicitar las visitas y qué requisitos deben cumplir
La ordenanza establece que podrán recibir visitas quienes se encuentren en internación y manifiesten esa voluntad, o cuyos familiares realicen la solicitud. En todos los casos, el equipo profesional tratante y las autoridades de la institución deberán considerar conveniente la visita y verificar que puedan cumplirse las condiciones previstas.
Los perros y perras deberán tener al menos un año, contar con las vacunas obligatorias y la desparasitación interna y externa al día. También tendrán que presentar un certificado veterinario de buena salud emitido hasta 10 días antes de la visita y no haber evidenciado conductas agresivas. Quedan excluidos los animales considerados potencialmente peligrosos. Otro requisito es que el animal haya convivido con quien se encuentra en internación. La normativa contempla una excepción: cuando no existió esa convivencia y la persona no tiene un perro, podrá autorizarse excepcionalmente el ingreso de uno adiestrado especialmente para esta tarea.
La persona adulta responsable del animal deberá presentar un formulario de autorización provisto por el efector de salud, junto con el certificado de salud que extenderá personal del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA). Entre las recomendaciones previas, se establece que el perro no tenga contacto con el exterior durante las 72 horas anteriores, que haya sido bañado al menos 24 horas antes y que haya comido como mínimo tres horas antes de la visita.
Cómo serán las visitas dentro de los hospitales
Los encuentros tendrán una duración máxima de 60 minutos y se realizarán en el horario que indique el equipo profesional tratante. La ordenanza sugiere que se organicen de lunes a viernes a las 14, para evitar que coincidan con los horarios habituales de visita de familiares.
El ingreso deberá realizarse por un circuito definido por cada institución, desde el acceso al establecimiento hasta la habitación o el espacio asignado. El perro o perra tendrá que llevar pretal o arnés y correa, y permanecer acompañado en todo momento por una persona adulta responsable. No podrá circular por áreas comunes que no estén habilitadas para la visita.
El protocolo también fija pautas para evitar riesgos sanitarios y cuidar tanto a quienes están en internación como al animal. Se deberá impedir que el perro o perra entre en contacto con catéteres u otros dispositivos médicos, que los lama o golpee. La persona responsable tendrá que observar si presenta señales de fatiga, estrés, sed o sobrecalentamiento. Si el malestar no se resuelve con un descanso o una salida del establecimiento, la visita deberá finalizar.
La higiene del espacio también quedará a cargo del acompañante, que deberá limpiar cualquier suciedad con guantes y gestionar los residuos según las pautas del efector. Luego tendrá que avisar al personal de limpieza para que realice una higiene completa de la habitación. Además, deberá hacerse responsable de los daños que el animal pudiera ocasionar a la infraestructura, el equipamiento o terceras personas.
La ordenanza dispone, por otra parte, que el personal médico y administrativo reciba capacitación sobre el manejo de animales dentro de los establecimientos, el control de enfermedades zoonóticas y los procedimientos ante posibles incidentes. También establece que las instituciones deberán informar a quienes se encuentren en internación y a sus familiares sobre la posibilidad de solicitar estas visitas y los pasos necesarios para organizarlas.
El antecedente en el Hospital Vilela
La iniciativa de visitas tiene un antecedente en el Hospital de Niños Víctor José Vilela. En diciembre el establecimiento puso en marcha una prueba piloto con Cala y Zafira, dos perras preparadas para acompañamiento emocional, que ingresaron a la Sala 1 para visitar a pacientes en internación.
Aquel ensayo contemplaba encuentros de hasta 30 minutos y una evaluación previa de los animales. La experiencia permitió avanzar en la incorporación de visitas con perros al ámbito hospitalario, una práctica que ahora cuenta con un marco regulatorio general para los efectores de salud de la ciudad.
La Ordenanza 10.921 también prevé la participación de instituciones privadas. El Departamento Ejecutivo deberá invitarlas a adoptar medidas similares y podrá celebrar convenios para facilitar su incorporación. Sin embargo, la adhesión es voluntaria: la normativa no obliga a todos los hospitales y sanatorios privados a implementar el programa.