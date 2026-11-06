El diputado provincial Rubén Galassi (Partido Socialista – UNIDOS) dejó una definición política sobre el debate que precedió al tratamiento de las modificaciones legislativas vinculadas con la seguridad: “Cuando se es mayoría es cuando más consenso hay que buscar”. Para el legislador, la construcción de acuerdos, la apertura al diálogo y la capacidad de escuchar distintas posiciones son responsabilidades centrales de quienes tienen la conducción de una coalición de gobierno y quieren construir políticas de Estado que perduren en el tiempo.
Rubén Galassi: "Cuando se es mayoría es cuando más consenso hay que buscar"
El diputado socialista planteó que la construcción de acuerdos es una responsabilidad mayor de quienes tienen mayoría parlamentaria y reivindicó el diálogo y la escucha como condiciones para generar políticas de Estado. También cuestionó la política convertida en espectáculo: “Estamos para resolver los problemas de la gente, no para hacer videítos para TikTok”.
“Las coaliciones de gobierno son difíciles de construir y de sostener. En Argentina prácticamente no han existido en su historia. Santa Fe es un caso particular y nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con Unidos, como también lo tuvimos con el Frente Progresista”, sostuvo Galassi, quien destacó las transformaciones que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro y el acompañamiento que la Legislatura viene brindando a su gestión.
En ese sentido, consideró que las diferencias y los debates son propios de una coalición plural, pero advirtió sobre la necesidad de preservar una responsabilidad común: “Hubo gente que no entendió que, en estas cuestiones, es más importante la política de Estado, el acuerdo y buscar una legislación que no sea objetada que algún posible beneficio particular”.
A partir de su trayectoria en la gestión pública y en la actividad legislativa —fue ministro de Gobierno, diputado y secretario de Comunicación Social, entre otros cargos— Galassi planteó que la construcción de consensos no es una concesión ni una debilidad, sino una responsabilidad política, especialmente para quienes tienen mayoría parlamentaria.
“Cuando uno es minoría está obligado a buscar acuerdos porque, si no, no logra nada. Ahora bien, cuando se es mayoría, como es el caso del bloque de Unidos en la Legislatura provincial, tiene que abrir el juego, escuchar, porque eso enriquece el debate y además es beneficioso para la sociedad”, explicó.
El legislador destacó, además, que la construcción de acuerdos en materia de seguridad no es una novedad de esta última discusión. Recordó que, al comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro, a fines de 2023 y comienzos de 2024, distintas iniciativas centrales para fortalecer el sistema de seguridad provincial contaron con el acompañamiento del bloque del Partido Justicialista y de otras bancadas opositoras. Entre ellas, las leyes de emergencia en seguridad, de microtráfico y de ejecución de la pena, junto con las reformas al sistema penitenciario. Para Galassi, esos antecedentes demuestran que es posible construir acuerdos amplios cuando se priorizan las políticas de Estado por encima de las diferencias partidarias.
La política no puede convertirse en un espectáculo
En otro tramo de la entrevista, Galassi se refirió a la relación entre política y comunicación y cuestionó la tendencia a privilegiar el impacto inmediato de las declaraciones y las publicaciones en redes sociales por encima de las transformaciones concretas.
“En Santa Fe estamos para resolverle los problemas a la gente, no para hacer recortes para Instagram o TikTok”, afirmó. Y agregó: “Vengo de la comunicación y podríamos hablar horas sobre eso, pero lo que define y transforma la sociedad es la política, no la comunicación. La comunicación, en todo caso, acompaña los procesos. Puede ser una tormenta de verano, muy intensa, pero dura poco. Lo que trasciende son los cambios en las leyes y las políticas que encara un Ejecutivo. Y si esas políticas se hacen con consenso, perduran”.
En esa línea, reivindicó la experiencia institucional de Santa Fe y recordó que las reformas del sistema de persecución penal comenzaron a gestarse hace dos décadas, atravesaron distintas gestiones de gobierno y fueron actualizadas en diferentes oportunidades.
“Hay dos cosas que no me gustan de la política: quienes caen en la superioridad moral y nos dan discursos sobre cómo deberían ser las cosas sin llevar nada a la práctica, y los hitos fundacionales, esa idea de que todo empieza con nosotros. En política uno nunca parte de cero: siempre parte de construcciones. Yo digo: ladrillo sobre ladrillo. Ayer pusimos un ladrillo más”, señaló en relación con la aprobación de la iniciativa denominada Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública.
El diputado también destacó la importancia de que las diferencias no se mezclen con las especulaciones electorales y consideró que Unidos constituye una experiencia política que debe preservarse desde la responsabilidad de los actores que lo componen.
“El debate es sano si las resoluciones son en beneficio de la población. La coalición está bien y es bueno que debatamos. Si no, seríamos dogmáticos, defendiendo libros sagrados que son intocables. La política no es eso. La realidad obliga a intervenir todos los días, escuchar distintas miradas y generar mejores soluciones. Lo electoral tendrá su tiempo”, sostuvo.
Al mismo tiempo, marcó una diferencia con el rumbo del gobierno nacional y con las prácticas de La Libertad Avanza. “Unidos está dando señales muy positivas al país. No tenemos nada que ver con el triste espectáculo que está dando el gobierno nacional actual. Tenemos diferencias profundas con un modelo que está llevando a la industria a una situación insostenible, reduciendo a cero la inversión pública y desfinanciando la salud y la educación. Además, tenemos un presidente violento, intolerante y antidemocrático. Eso no es lo que queremos”, afirmó.
En contraposición, recuperó una expresión que solía utilizar Hermes Binner: “Un país normal”. Para Galassi, esa idea sigue representando un horizonte necesario para la Argentina: “Que el que quiere trabajar pueda trabajar, que el que quiere invertir pueda invertir sin que el Estado se lo impida, lo condicione o le genere corrupción. Que haya educación y seguridad. Para eso hay que construir consensos, y Santa Fe es un ejemplo en ese sentido que debemos cuidar”.
Las herramientas legislativas para fortalecer la seguridad
En relación con el debate parlamentario, Galassi aclaró que lo aprobado no fue un conjunto de leyes independientes, sino una única norma que modifica distintos artículos de legislaciones vigentes para fortalecer las herramientas de prevención, investigación y persecución del delito.
La iniciativa complementa un proceso de reformas que incluye las leyes de microtráfico, las modificaciones al Código Procesal Penal, la normativa de ejecución de la pena, las emergencias en seguridad y las partidas presupuestarias destinadas al equipamiento de las fuerzas y a la construcción de establecimientos penitenciarios.
Entre otros aspectos, la nueva norma incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia cuando una persona se sustrae deliberadamente de la acción de la Justicia; amplía las herramientas para la inteligencia preventiva; establece condiciones más estrictas para el control en prisión de detenidos de alto perfil y habilita una intervención más rápida de los fiscales ante determinadas situaciones, como las usurpaciones de inmuebles donde se compruebe la comisión de delitos.
“Son medidas concretas que les dan herramientas al gobernador, a la Fiscalía y a los jueces. Es positivo para el Gobierno y para todo el sistema institucional”, concluyó Galassi.