Política y comunicación

Rubén Galassi: "Cuando se es mayoría es cuando más consenso hay que buscar"

El diputado socialista planteó que la construcción de acuerdos es una responsabilidad mayor de quienes tienen mayoría parlamentaria y reivindicó el diálogo y la escucha como condiciones para generar políticas de Estado. También cuestionó la política convertida en espectáculo: “Estamos para resolver los problemas de la gente, no para hacer videítos para TikTok”.