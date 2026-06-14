Proceso licitatorio

Cómo será la obra en la Ruta Provincial 39, que cuenta con una decena de oferentes

La inversión supera los 54.000 millones de pesos para reconstruir un tramo de 38,6 kilómetros entre el arroyo Saladillo Amargo y el río Salado. La intervención beneficiará a Colonia Dolores, Gobernador Crespo y La Penca y Caraguatá, e incluirá una rotonda sobre la Ruta Nacional 11, banquinas pavimentadas e iluminación LED. “Es la obra vial de mayor inversión que encara hoy el Gobierno provincial”, destacó el ministro Lisandro Enrico.