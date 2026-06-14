El Gobierno de Santa Fe dio esta semana un nuevo paso en el proceso licitatorio para la reconstrucción integral de un tramo de la Ruta Provincial 39, al abrir los sobres con las ofertas técnicas presentadas por diez empresas. La obra demandará una inversión oficial de 54.049 millones de pesos y se ejecutará en un plazo de 15 meses.
Cómo será la obra en la Ruta Provincial 39, que cuenta con una decena de oferentes
La inversión supera los 54.000 millones de pesos para reconstruir un tramo de 38,6 kilómetros entre el arroyo Saladillo Amargo y el río Salado. La intervención beneficiará a Colonia Dolores, Gobernador Crespo y La Penca y Caraguatá, e incluirá una rotonda sobre la Ruta Nacional 11, banquinas pavimentadas e iluminación LED. “Es la obra vial de mayor inversión que encara hoy el Gobierno provincial”, destacó el ministro Lisandro Enrico.
Los trabajos abarcan 38,6 kilómetros entre el arroyo Saladillo Amargo y el río Salado, atravesando una zona estratégica para la conectividad del centro-norte santafesino y beneficiando directamente a las localidades de Colonia Dolores, Gobernador Crespo y La Penca y Caraguatá.
Durante el acto realizado en el Centro Comercial e Industrial de Gobernador Crespo, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó la magnitud del proyecto: “Esta es hoy la obra de mayor inversión que encara el Gobierno Provincial en materia de vialidad”, afirmó. Además, sostuvo que la creciente participación de empresas en las licitaciones permite optimizar recursos: “Venimos bajando los costos de la obra pública porque hay más control y más competencia”.
El funcionario remarcó que la iniciativa forma parte de una política orientada a mejorar la seguridad vial. En ese sentido, recordó que al inicio de la actual gestión la Dirección Provincial de Vialidad contaba con 19 rotondas en cruces de rutas de toda la provincia y que actualmente se proyectan más de 70, de las cuales 27 ya fueron construidas y otras 16 se encuentran en ejecución.
“Esta será una reconstrucción completa. La ruta será más ancha, más alta y quedará prácticamente nueva”, aseguró Enrico.
Un corredor con mayor tránsito
El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que la Ruta 39 registró un fuerte incremento del tránsito en los últimos años, especialmente por el desvío de vehículos que buscan evitar la Ruta Nacional 34.
“Se transformó en un corredor vial con muchísimo movimiento y eso aceleró su deterioro. Por eso es necesaria una intervención integral”, señaló.
Seghezzo destacó dos aspectos centrales del proyecto: la construcción de una rotonda en la intersección con la Ruta Nacional 11 y la pavimentación de las banquinas. “Es una reconstrucción completa; prácticamente equivale a construir un pavimento nuevo”, afirmó.
El senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, expresó la alegría por las tareas a las que definió como "muy importantes", y agradeció al gobierno provincial por las numerosas inversiones realizadas en obras públicas a lo largo del departamento. Mientras, el intendente de Gobernador Crespo, Luciano Lemaire, celebró que se invierta en obra pública, "es muy bueno que la provincia lo haga, cuando vemos que el Estado Nacional decide no invertir"; mientras, su par de La Penca y Caraguatá, Efren Cancian, valoró la decisión del gobierno de mejorar un camino que "es la columna vertebral de nuestra colonia".
Alcance de la intervención
La obra contempla la reconstrucción total de la calzada, el ensanche de la ruta y la elevación de la rasante a lo largo de todo el tramo para mejorar el escurrimiento de las aguas y preservar la estructura vial.
Entre las intervenciones previstas se destaca la construcción de una rotonda de 60 metros de diámetro en el cruce con la Ruta Nacional 11. Aunque se trata de una vía nacional, la Provincia asumirá el costo de la obra para mejorar la seguridad en uno de los puntos de mayor circulación de la región.
También se ejecutarán trabajos complementarios, como la adecuación de alcantarillas, la instalación de 35 columnas de iluminación LED en enlaces y accesos, la colocación de defensas metálicas, la construcción de garitas y dársenas para el transporte público, y la renovación integral de la señalización vertical y horizontal.
Diez oferentes
En esta primera etapa del proceso licitatorio presentaron ofertas técnicas las empresas CPC S.A., Rovial S.A., Rovella Carranza S.A., José Eleuterio Pitón S.A., Coingsa S.A., Pelque S.A., Laromet S.A., Pablo Federico e Hijos S.A., Vial Agro S.A. y la unión transitoria conformada por Rava S.A., Obring S.A. y Lemiro Pablo Pietroboni S.A.
La apertura de las propuestas económicas se realizará en una segunda instancia, paso previo a la adjudicación de una obra que se perfila como una de las inversiones viales más importantes de la actual gestión provincial.