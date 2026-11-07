Infraestructura vial

Santa Fe selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en sus rutas: cómo avanza el plan de mantenimiento

El Gobierno de Maximiliano Pullaro superó los 4,2 millones de metros lineales de sellado de fisuras en rutas provinciales. Los trabajos continúan en 2026 para prevenir baches y extender la vida útil del pavimento.