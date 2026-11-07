La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro avanza con un plan de sellado de fisuras en toda la red vial pavimentada de Santa Fe. Con los contratos de 2024 y 2025, el Gobierno Provincial ya superó los 4,2 millones de metros lineales de intervención, y los trabajos continúan en 2026 a través de distintos grupos de reparaciones activos.
Santa Fe selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en sus rutas: cómo avanza el plan de mantenimiento
El Gobierno de Maximiliano Pullaro superó los 4,2 millones de metros lineales de sellado de fisuras en rutas provinciales. Los trabajos continúan en 2026 para prevenir baches y extender la vida útil del pavimento.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “las líneas oscuras que se ven sobre el asfalto son el resultado de ese trabajo. Cuando el pavimento se fisura, el agua entra y el daño crece hasta formar un pozo. El sellado corta ese proceso antes de que empiece”.
“Cuando inició la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro no solo pusimos en agenda la repavimentación, la pavimentación y la construcción de rotondas y puentes, sino también el mantenimiento y la puesta en valor de toda nuestra red vial provincial. Cada peso que ponemos hoy en mantenimiento de rutas, evita una repavimentación mucho más costosa mañana”, destacó Enrico.
Cómo avanza el plan
En 2024, la Provincia licitó 1.200.000 metros lineales de sellado, que se ejecutaron entre ese año y parte de 2025. En 2025 licitó otros 3.000.000 de metros, ejecutados entre ese año y los primeros meses de 2026. Ahora, el Gobierno Provincial continúa con estas tareas dentro de los contratos de reparaciones vigentes.
El sellado no se aplica en un tramo continuo, sino sobre las distintas grietas del pavimento, en varias rutas y departamentos. Por eso, el volumen total se reparte entre los distintos tramos y superficies de los corredores pavimentados.
Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, señaló que “es el contrato de mantenimiento y prevención de baches más económico que tiene Vialidad. Con poca inversión se protege mucho pavimento”.
Además, el funcionario explicó que la técnica tiene un efecto directo sobre la vida útil de las rutas: “Sellar a tiempo evita que el agua llegue a la base. Si el agua llega a la base, después hay que reconstruir. Sellar es mucho más barato que reparar un pozo”.
Un plan para toda la red vial
Los trabajos alcanzan a las rutas provinciales 1, 2, 3, 4, 4s, 6s, 10, 13, 14, 15, 17, 18s, 20, 26, 33s, 39, 52s, 61, 62, 63, 68, 69s, 81s, 91, 93, 94, 95 y 304s, entre otras. Con ese alcance, el sellado funciona como una barrera que protege tanto las rutas ya reparadas como las que todavía esperan una intervención.
El sellado es parte de la estrategia de mantenimiento que la gestión del gobernador Pullaro sostiene desde 2024, junto con el bacheo y los grupos de reparaciones de 2024, 2025 y 2026, que atacan los sectores más deteriorados de la red pavimentada.
Solo en los 16 contratos de sellado de fisuras (ocho en 2024 y ocho en 2025), la inversión provincial alcanza los 10.000 millones de pesos.