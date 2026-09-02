Boletín Oficial

El Gobierno aumentó el salario mínimo: cuánto es desde septiembre y cómo seguirá hasta abril de 2027

Se fijaron nuevos valores para el Salario Mínimo, Vital y Móvil desde septiembre de 2026. El monto para los trabajadores mensualizados con jornada legal completa será de $383.800 este mes y aumentará de manera escalonada hasta abril de 2027.