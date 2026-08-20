#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Convocatoria virtual

El gobierno citó para la semana próxima al Consejo del Salario

Será el viernes 28 a las 12.30. Deberá determinar, también, el monto mínimo y el máximo de la prestación por desempleo.

El viernes 28 de agosto se reunirá, de manera virtual, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil Créditos: Manuel FabatiaEl viernes 28 de agosto se reunirá, de manera virtual, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil Créditos: Manuel Fabatia
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Boletín Oficial trajo este jueves la novedad de la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 28 de agosto a las 12.30.

La invitación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende del Ministerio de Capital Humano, aclara que la reunión será mediante plataforma virtual.

Sandra Pettovello.Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la que depende la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Foto: Archivo..

Para agosto, el SMVM fue establecido en $ 376.600 (1,13 % más que el mes anterior) y en el caso de trabajadores jornalizados, en 1.883 por hora.

La Canasta de Indigencia supera, apenas, los 700 mil pesos.

En tanto, la Prestación por Desempleo es equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los 6 meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.

En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Por definición el salario mínimo, vital y móvil “es la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

La inflación vuelve a ocupar un lugar de preferencia entre las preocupaciones de los argentinos, aunque está en cuarto lugar, luego del los salarios, el desempleo y la corrupción.El SMVM está en 376 mil pesos. La Canasta Básica de indigencia es de casi el doble: algo más de 700 mil pesos. Foto: Archivo

El SMVM debe ajustarse periódicamente y no puede ser rebajado en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual.

Con esta premisa es que se convocó para la reunión virtual del viernes próximo, en el marco del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que establece: “(…) El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados; salario mínimo, vital y móvil (…)”.

También se invoca el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 que define el concepto del SMVM; la ley que creó el Consejo Nacional y, posteriormente, su integración por 16 representantes de los empleadores y la misma cantidad de los trabajadores, ad-honorem y designados por el PEN.

La convocatoria es para el viernes de la semana próxima a las 12.30 y a las 14 a la segunda sesión en caso de no obtener quórum en el primer llamado.

El monto que se defina, por consenso o intervención oficial, permitirá definir otras prestaciones y conceptos como becas y cuotas alimentarias.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Sandra Pettovello
CGT
Salarios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro