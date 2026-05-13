Ajuste por 63 mil millones de pesos

Ciancio dijo que el recorte nacional en salud pública es "cruel y criminal"

La titular de la cartera sanitaria en Santa Fe dijo que se enteraron de la decisión "a través de las redes sociales". Cuestionó la falta de comunicación y debate del gobierno central, así como la falta de sensibilidad. "Es horrible", definió.