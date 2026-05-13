La ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, cuestionó duramente la decisión del gobierno nacional de volver a recortar partidas destinadas a medicamentos, vacunas, tratamientos e insumos hospitalarios.
Ciancio dijo que el recorte nacional en salud pública es "cruel y criminal"
La titular de la cartera sanitaria en Santa Fe dijo que se enteraron de la decisión "a través de las redes sociales". Cuestionó la falta de comunicación y debate del gobierno central, así como la falta de sensibilidad. "Es horrible", definió.
Consultada por El Litoral, la funcionaria recordó que el ajuste esta vez fue del orden de los 63 mil millones de pesos, y advirtió que ello afecta aspectos sensibles de la salud pública como los tratamientos para enfermos oncológicos y trasplantes de órganos.
"Es horrible – dijo la funcionaria- porque son todos temas muy sensibles que nosotros estamos tomando, y claramente esto nos impone seguir siendo muy muy precisos a la hora del uso de los recursos de los santafesinos. Estamos trabajando fuertemente para que el impacto de este retiro tan brutal, tan criminal de parte de (Javier) Milei no le afecte tanto a nuestros vecinos y vecinas", disparó.
"Por las redes"
Ciancio cuestionó la medida tanto por la forma como por el fondo. En tal sentido, rechazó que nuevamente "la motosierra" se haya activado para afectar recursos de áreas sensibles, como la salud. Pero también advirtió acerca de la falta de comunicación del gobierno central para este tipo de medidas.
"Nos enteramos a través de las redes sociales – se quejó-. A partir de allí, tuvimos que ir al Boletín Oficial para conocer más en detalle los alcances de las medidas".
"Esto es así – volvió a reprochar-; no comunican nada. Mucho menos generan debates o discusiones. Nos pasó en el COFESA (Consejo Federal de Salud), cuando intentamos discutir la Ley de Salud Mental. Ya no hay debate. La verdad que no tiene mucho sentido ya ese ámbito, que para nosotros era un privilegio compartir y hoy se ha convertido en un lugar que no genera nada", lamentó.
Aumento
Ciancio confirmó, por otra parte, que sigue creciendo la demanda de pacientes con cobertura social, a través de la salud pública.
"Seguimos teniendo una ecuación de 70/30. Un 70% de consultas sin cobertura, y el 30 restante con obra social pero con cada vez más consultas en los nosocomios públicos. Hay servicios que han duplicado la cantidad de prestaciones y ahí por lejos tenemos al PAMI como uno de los organismos donde los beneficiarios se vuelcan a lo público porque evidentemente no llegan a pagar los medicamentos. Vemos colas en los hospitales públicos y eso lo vemos con muchísima preocupación", admitió.
- ¿De qué manera la provincia va a suplir este nuevo recorte?
- Nosotros ya habíamos empezado a trabajar con las compras centralizadas. Se trata de un procedimiento que se ha convertido en una herramienta superadora y que no se había hecho nunca antes en la provincia. Esto implica que un operador logístico distribuirá las cajas de medicamentos; vamos a tener nuestras propias cajas de remedios, además, con una mayor producción del LIF para los medicamentos esenciales que tanto hacen falta en los centros de salud. Y vamos a tener que seguir estando muy atentos por cada cosa nueva que pueda surgir.