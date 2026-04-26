La provincia de Santa Fe registró en apenas cinco días un total de 695 profesionales inscriptos al Concurso de Residencias de la Salud 2026, según informó la ministra de Salud, Silvia Ciancio, durante la apertura de la Primera Expo Residencias realizada en Rosario.
Residencias de salud en Santa Fe: casi 700 profesionales se inscribieron en cinco días
El Gobierno provincial destacó el alto nivel de interés en el Concurso de Residencias 2026, en un contexto marcado por cambios en el financiamiento nacional. La inscripción continúa abierta hasta el 8 de mayo.
El dato fue presentado en el marco de una actividad que reunió a instituciones públicas y privadas con el objetivo de acercar información a profesionales recientemente graduados y fortalecer el sistema de formación en salud.
Alta convocatoria
El encuentro se llevó a cabo en el espacio La Fluvial de la ciudad de Rosario, y fue organizado por el Colegio de Médicos de la 2ª Circunscripción. Allí, autoridades provinciales y referentes del sector coincidieron en destacar la convocatoria alcanzada en los primeros días de inscripción.
“Estamos llegando a los 700 inscriptos en muy pocos días. Eso también muestra las ganas de formarse y ser parte del sistema”, sostuvo Ciancio, al tiempo que valoró el interés sostenido por las residencias como instancia clave de especialización profesional.
La funcionaria enmarcó esta situación en un escenario complejo para el sector sanitario a nivel nacional. Según expresó, existe un proceso de desfinanciamiento del sistema de residencias impulsado por el Gobierno nacional, lo que genera incertidumbre en distintas jurisdicciones.
En ese contexto, la provincia de Santa Fe decidió sostener el esquema de formación con recursos propios. La medida fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de garantizar la continuidad de las residencias y brindar previsibilidad a quienes buscan ingresar al sistema.
“Volvemos a poner en valor el sistema de formación de la Provincia de Santa Fe, que claramente marca una diferencia con el resto del país”, afirmó la ministra durante su intervención.
La Expo Residencias, en este marco, fue pensada como una herramienta para facilitar el acceso a la información. Durante las dos jornadas, los asistentes pudieron interactuar con equipos de salud, conocer propuestas formativas y dialogar con residentes en actividad, en un espacio que buscó acompañar el proceso de elección profesional.
Formación en territorio y ampliación de la oferta
El sistema de residencias de salud constituye una instancia de formación intensiva en servicio, con dedicación exclusiva, que se desarrolla en hospitales y centros de atención de la red pública provincial.
Para la edición 2026, el esquema contempla la participación de 17 efectores distribuidos en 11 localidades de la provincia, lo que permite a los profesionales formarse en distintos niveles de complejidad y en diversos contextos territoriales.
Uno de los ejes destacados de esta convocatoria es la consolidación de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria. Estas propuestas tienen sedes en localidades como Granadero Baigorria, Rosario, Santo Tomé, Reconquista y Rafaela, y apuntan a fortalecer un enfoque integral basado en derechos y trabajo en equipo.
La inscripción al concurso se abrió el pasado 20 de abril y permanecerá vigente hasta el 8 de mayo. La coordinación del proceso está a cargo del Gobierno provincial, a través de una mesa interinstitucional que incluye a universidades, colegios profesionales y gobiernos locales.
En ese sentido, la articulación entre distintos actores fue uno de los aspectos destacados durante la Expo. La secretaria de Salud Pública de Rosario, Soledad Rodríguez, subrayó la importancia del trabajo conjunto y señaló que en los últimos años se logró ampliar la oferta de residencias.
Según precisó, el municipio rosarino ofrecerá este año alrededor de 100 cupos, incorporando nuevas especialidades y sosteniendo aquellas vinculadas a la salud mental. “Queremos que quienes inician su residencia vivan la experiencia del cuidado cercano, que es el valor central”, expresó.
Desde el ámbito profesional, también se valoró la iniciativa. El vicepresidente del Colegio de Médicos de la 2ª Circunscripción, Antonio Segarra, destacó la posibilidad de que los jóvenes profesionales accedan a información detallada sobre cada servicio antes de tomar una decisión.
En la misma línea, el referente Aníbal Gentiletti remarcó el valor del intercambio directo con quienes ya transitan el sistema. “Es una oportunidad para conocer de primera mano cómo se desarrollan las residencias”, señaló.
El sistema de residencias representa, en este sentido, una de las principales puertas de ingreso al ámbito de la salud pública. Además de la formación académica, implica una inserción concreta en el territorio, con participación en equipos interdisciplinarios y contacto directo con la comunidad.
Con una convocatoria que se acerca a los 700 inscriptos en menos de una semana, el proceso 2026 refleja el interés de los profesionales por continuar su formación en el ámbito público. Al mismo tiempo, pone de relieve la importancia de sostener políticas de formación en salud en un contexto marcado por desafíos presupuestarios y organizativos.
De cara a las próximas semanas, el foco estará puesto en la evolución de las inscripciones y en la consolidación de un sistema que busca garantizar tanto la capacitación de nuevos profesionales como la atención de la población en todo el territorio santafesino.