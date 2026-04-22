En el marco de una prolongada crisis

La Justicia declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor

La medida fue dictada por el juez de Rafaela Marcelo Gelcich, tras la frustración del concurso preventivo. La firma arrastra un pasivo millonario, incumplimientos generalizados y una marcada caída en su actividad. Se ordenó la continuidad transitoria de la explotación y la venta de activos para preservar valor.