En la previa de un año electoral

Kicillof llega a Santa Fe y visita a Pullaro en la previa de una nueva reunión del PJ local

El gobernador bonaerense llegará a la provincia el próximo miércoles. Visitará Reconquista, se reunirá con su par santafesino y escuchará a sectores productivos. El 11 de diciembre se reunirá la mesa política del peronismo, de cara al congreso previsto para el 19.