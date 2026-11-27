Con el peronismo de Santa Fe ingresando a un estado deliberativo que venía siendo reclamado por algunos sectores desde hacía tiempo, desembarcará en la provincia Axel Kicillof. El gobernador de Buenos Aires y probable candidato a presidente de la Nación arribará el miércoles 2 de diciembre a territorio santafesino.
Kicillof llega a Santa Fe y visita a Pullaro en la previa de una nueva reunión del PJ local
El gobernador bonaerense llegará a la provincia el próximo miércoles. Visitará Reconquista, se reunirá con su par santafesino y escuchará a sectores productivos. El 11 de diciembre se reunirá la mesa política del peronismo, de cara al congreso previsto para el 19.
La agenda se iniciará a la mañana en el norte; visitará la ciudad de Reconquista donde será recibido por el intendente local, Enrique Vallejos. Posteriormente, se trasladará hasta esta capital. Según confiaron fuentes de la organización de la visita, el líder bonaerense será recibido a las 14.30 en Casa de Gobierno por su par santafesino Maximiliano Pullaro. Al margen del protocolo que impone el saludo, ambos tienen una buena relación y hasta han compartido actividades públicas junto a otros mandatarios.
Finalizada la audiencia con Pullaro, Kicillof se reunirá con referentes de la Unión Industrial de Santa Fe. A media tarde, encabezará un encuentro con referentes de la CGT y entidades sindicales locales. El periplo concluirá a las 19 con la presentación del libro "De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico". Para esa instancia de la recorrida han sido invitados referentes de los distintos sectores internos que conviven en el peronismo de Santa Fe.
Convocatoria
Kicillof llegará en la previa de una nueva reunión de la mesa política del Partido Justicialista que fue convocada este miércoles para el próximo 11 de diciembre. En el encuentro, se definirá el temario que abordará un congreso partidario provincial convocado ya para el 19 de diciembre. Uno de los puntos excluyentes será la estrategia electoral que desplegará el peronismo en los comicios de 2027.
La reunión de la Mesa Política había sido reclamada recientemente por el sector del peronismo que lidera Omar Perotti. A través de su ex ministro de Trabajo, Juan Pusineri, le habían solicitado a la cúpula partidaria que comenzaran a activarse los organismos internos de la fuerza y sus estamentos institucionales para definir pasos a seguir en el marco del proceso electoral que se avecina, de manera "participativa y transparente". "El peronismo de la provincia tiene que definir un posicionamiento claro respecto de lo que está pasando en materia productiva y de empleo. Y en esto hay que ser contundentes. El gobierno provincial apoya estas políticas que tienen estas consecuencias. Sumado a tarifas que aumentaron dos o tres veces por sobre la inflación", dicen desde el riñón de Perotti. Finalmente, la convocatoria se confirmó para el viernes 11 al mediodía.
¿Candidaturas?
Esta semana, quien irrumpió en el escenario público compartiendo un acto con el actual gobernador fue, precisamente, Perotti. Como informara El Litoral, participó de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Echeverría que se comenzó a construir en su gestión y concluyó en la actual.
En la ocasión y consultado por la prensa, el ex mandatario negó que el peronismo esté "quebrado"; en cambio, dijo que es un partido "siempre revuelto". Respecto de su futuro político, esquivó hablar de candidaturas. Dijo que las próximas elecciones lo encontrarán "colaborando" al tiempo que bregó por un peronismo "con madurez y proyección nacional". Sin embargo, fuentes del sector consultadas por este diario, adelantaron que no participarán de la actividad de Kicillof el próximo miércoles. "No hemos tomado aún una definición respecto del posicionamiento nacional", se explicó.