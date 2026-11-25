En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, funcionarias del gobierno de la provincia de Santa Fe expusieron datos y detalles sobre las políticas que instrumenta la gestión para intentar mitigar la problemática.
Violencia de género en Santa Fe: la Provincia pidió a la Justicia que ordene colocar más tobilleras
"Hombres y mujeres del Poder Judicial, cometan la osadía de firmar una resolución que permita que las mujeres puedan vivir libres", dijo Giorgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Finanzas del Ministerio de Justicia. Repaso de las políticas que se despliegan en la provincia para frenar los femicidios.
En ese marco, Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, desafió al Poder Judicial a que dicten resoluciones para ordenar la colocación de tobilleras electrónicas cuando la situación lo amerite.
En conferencia de prensa, la funcionaria recordó que hace exactamente un año, la provincia anunciaba la compra de 200 dispositivos que implicaban un cambio de paradigma puesto que el peso de portarlos recaería sobre el agresor y no ya sobre la víctima. Sin embargo, reveló que al cabo de ese tiempo, sólo se utilizaron 54 tobilleras por autorización judicial.
"La compra de 200 tobilleras fue una inversión inicial pero está la decisión política de aumentarla en la medida que sea necesario. Pero debemos recordar que el gobierno sólo compra las tobilleras y es la justicia la que autoriza y ordena su colocación. Y de las 200, se usaron 54 – insistió-. Estamos muy lejos de la meta que es usar los 200 dispositivos que se habían adquirido".
Y sobre esa base, invitó al Poder Judicial "a dejar de tornar ilusorios los derechos de las mujeres". "Cometan la osadía – desafió- de firmar una resolución que permita que las mujeres puedan vivir más seguras. Porque no existe techo presupuestario que impida que las mujeres puedan vivir libres y seguras".
Orciani destacó, asimismo, que la actual gestión incrementó el número de patrulleros que deben estar al servicio del 911; y determinó que las denuncias por violencia de género sean "de prioridad alta". Ello implica que en el término de "cuatro o cinco minutos", el patrullero debe llegar a asistir a la víctima.
Otras voces
Durante la conferencia, la vocera gubernamental, Virginia Coudannes, insistió en la necesidad de denunciar situaciones de violencia de género; planteó que ésa es la herramienta para que el Estado pueda estar presente y evitar eventuales desenlaces fatales.
"Y hacemos hincapié en los entornos - planteó-; los amigos, los vecinos, la familia, que a veces ve o escucha y que sabe que hay alertas. Ellos también pueden llamar al 911; necesitamos la denuncia", insistió. Coudannes aseguró que desde la gestión se ha tomado la decisión de "erradicar la violencia de género en Santa Fe"; y mencionó que para ello, se fortalecieron equipos de trabajo, se monitorean datos y se aumentó el número de patrulleros disponibles", además de la compra de tobilleras mencionadas.
Por su parte, Andrea Travaini, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, contó que se han recibido 2.993 llamadas a través de la guardia provincial, y reiteró que "el 911 es la puerta de entrada a una situación que estaba invisibilizada". En ese marco, destacó que existen actualmente 17 espacios en toda la provincia con 194 plazas disponibles para poder alojar en la emergencia, en caso de que existe riesgo de vida para la mujer o sus hijos.
La ley
En otro orden, Travaini aludió al proyecto de ley que envió oportunamente el Poder Ejecutivo sobre la materia a la Legislatura, y que se encuentra para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Sostuvo que la normativa prevé – entre otros puntos- la creación de un sistema provincial de riesgo, de un registro digital único para detectar intervenciones previas, y el fortalecimiento de un fondo para cubrir necesidades básicas asociadas a la problemática.
Finalmente, al igual que Coudannes, también se refirió a los entornos de las víctimas. "A partir de los femicidios que tuvimos, pudimos relevar que los entornos daban cuenta de que había situaciones pero que no llegaban a catalogarlas como violentas. Se le 'bajaba el precio a la violencia' diciendo que (el varón) era intenso o tóxico. Por eso pedimos el involucramiento del entorno; porque para las mujeres es muy difícil poder salir de ese círculo", concluyó.