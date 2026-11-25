De 200 sólo se autorizaron 54

Violencia de género en Santa Fe: la Provincia pidió a la Justicia que ordene colocar más tobilleras

"Hombres y mujeres del Poder Judicial, cometan la osadía de firmar una resolución que permita que las mujeres puedan vivir libres", dijo Giorgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Finanzas del Ministerio de Justicia. Repaso de las políticas que se despliegan en la provincia para frenar los femicidios.