La provincia de Santa Fe registró 50 femi(ni)cidios desde el 1° de enero de 2026, de acuerdo con el relevamiento del Observatorio de Mumalá. Cuatro de esos casos ocurrieron en la capital provincial. El informe también contabiliza 11 femicidios seguidos de suicidio y dos intentos.
La ciudad de Santa Fe registró cuatro femicidios en 2026 y refuerza la atención a víctimas de violencia de género
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, datos del Observatorio de Mumalá contabilizan 50 femi(ni)cidios en la provincia desde enero. En la ciudad, el Municipio informó que realizó más de 3.100 atenciones durante este año. Una concejala pidió declarar la emergencia municipal por dos años.
Los hechos se distribuyeron en distintos puntos del territorio santafesino: además de los cuatro casos de Santa Fe, se registró uno en Rosario, Villa Ana, Reconquista, Piamonte y Villa Gobernador Gálvez, y dos en General Lagos.
En este contexto, este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Santa Fe difundió un balance de sus políticas de prevención y asistencia. En paralelo, la concejala Jorgelina Mudallel presentó un proyecto para declarar la Emergencia Municipal en Violencias de Género por dos años.
Más de 3.100 atenciones municipales
Según los datos oficiales, durante 2026 los equipos de la Dirección de Género y Disidencias realizaron 3.144 atenciones a mujeres y disidencias y gestionaron 460 dispositivos de alerta: 399 aplicaciones Smart Panic y 61 botones antipánico físicos.
El sistema especializado de atención funciona las 24 horas, durante todo el año, y está integrado por equipos de Admisión, Atención, Guardia, Fortalecimiento Institucional, Casa de Protección Municipal y Masculinidades.
En materia de prevención, el dispositivo Punto Violeta llegó a 3.153 personas entre enero y octubre, mediante actividades de orientación, derivación temprana y propuestas de sensibilización en espacios públicos, instituciones y eventos de la ciudad.
El Municipio también informó que realiza un seguimiento estadístico y territorial de las intervenciones. El distrito Noroeste concentró el 25% de las atenciones, seguido por el Norte (15,2%), Oeste y Suroeste (14,8% cada uno), La Costa (11,4%), Este (10,3%), Centro (4,7%) y Noreste (3,8%).
El pedido de emergencia por dos años
Por su parte, Mudallel presentó una iniciativa para declarar por dos años la Emergencia Municipal en Violencias de Género. La propuesta plantea que el Ejecutivo implemente un plan de acción que incluya el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, capacitación permanente de agentes municipales, asignación de recursos humanos y presupuestarios, campañas de prevención y articulación con organizaciones sociales y comunitarias.
El proyecto también establece que el Municipio informe periódicamente al Concejo sobre las medidas adoptadas, los recursos destinados y los resultados alcanzados.
“Declarar la emergencia tiene que traducirse en acciones concretas, presupuesto y equipos capacitados. La prevención no puede esperar y la protección tiene que llegar a tiempo. Ninguna mujer debería encontrarse sola frente a una situación de violencia”, sostuvo Mudallel.
La concejala también reclamó fortalecer el 0800 municipal de atención, con operadores especializados y equipos de Psicología, Trabajo Social y Abogacía, además de mejorar su articulación con la Línea 144 nacional.
“No alcanza con tener una línea telefónica si detrás no hay equipos preparados para escuchar, evaluar el riesgo, intervenir y acompañar. Necesitamos fortalecer el 0800 municipal, articularlo con la Línea Nacional 144 y garantizar que cada consulta tenga una respuesta profesional y un seguimiento adecuado”, expresó.
En agosto, Mudallel había presentado un pedido de informes sobre el funcionamiento del sistema municipal de atención, que incluyó consultas sobre la cantidad de personas asistidas desde diciembre de 2023, las derivaciones, los mecanismos de protección y el acceso a refugios y ayudas económicas.
Actividades por el 25N
En el marco de la jornada, la Municipalidad desarrolló distintas actividades de sensibilización. Este miércoles por la mañana, el ciclo “Redes que acompañan, por una vida libre de violencias” tuvo su cierre en el hall de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, con la presencia del dispositivo Punto Violeta para brindar orientación y promover espacios de reflexión.