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La ciudad de Santa Fe registró cuatro femicidios en 2026 y refuerza la atención a víctimas de violencia de género

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, datos del Observatorio de Mumalá contabilizan 50 femi(ni)cidios en la provincia desde enero. En la ciudad, el Municipio informó que realizó más de 3.100 atenciones durante este año. Una concejala pidió declarar la emergencia municipal por dos años.