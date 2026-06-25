Mediante un proyecto de resolución, el diputado justicialista de la provincia de Santa Fe, Walter Agosto, reclamó "constituir y poner en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente de Coordinación y Control de la Gestión y Ejecución del endeudamiento, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley NO 14.409".
Solicitan la conformación de la comisión bicameral sobre ejecución del endeudamiento en Santa Fe
La petición fue ingresada por Walter Agosto para dar cumplimiento a un artículo de la Ley que autorizó la emisión de bonos en mercados externos.
La ley que autorizó la toma de hasta mil millones de dólares en el mercado internacional fue sancionada en junio del año pasado, el Estado ya emitió los primeros 800 millones de dólares para afectar al pago de infraestructura y la Legislatura no ha conformado la bicameral respectiva.
A ese incumplimiento apunta Agosto en un pedido ingresado la semana pasada y que tendría tratamiento legislativo antes del receso.
La Ley No. 14.409 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 17 de junio de 2025. En el artículo 6 establece la creación de una comisión bicameral compuesta por 5 senadores y 5 diputados designados por sus respectivas cámaras, "respetando la proporción de las representaciones políticas, la cual tendría por objeto analizar el proceso de gestión del crédito autorizado por la presente ley en todas sus etapas de ejecución".
Asimismo, establece que la comisión podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus fines.
En diciembre de 2025 el Gobierno de Santa Fe concretó la colocación, en Nueva York, del bono SF34, por un monto de U$S 800 millones. "No obstante ello, aún no se ha conformado la comisión tal cual lo establece la ley" se quejó Agosto.
"A pesar del tiempo transcurrido, desconocemos entre otras cuestiones, cuándo ingresaron a las arcas provinciales los dólares resultado de la colocación de los bonos; cuándo y en qué condiciones la provincia los convirtió a pesos, en que proporción fueron aplicado a la ejecución de proyectos y a qué proyectos fueron asignados", se preguntó el legislador en diálogo con El Litoral.
"La ley establece que la comisión tiene la potestad de analizar el proceso de gestión del crédito en todas sus etapas de ejecución. La conformación de esta comisión no solo es un mandato legal, sino también un compromiso institucional para garantizar el contralor efectivo de las acciones emprendidas en el marco de lo establecido. La falta de conformación de la comisión hasta la fecha representa una omisión significativa en el cumplimiento de la ley y obstaculiza las tareas de seguimiento y control que esta Legislatura debe ejercer", añadió.
La Ley determinó que el objetivo del endeudamiento es financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la Administración Provincial y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Marca la norma que "el monto autorizado que se utilice para gastos de capital será destinado en un 50% a gasto de capital en infraestructura productiva, un 25% a gasto de capital en infraestructura social y, el 25% restante a gasto de capital en seguridad pública.
La ley habilita a que las operaciones de crédito público podrán ser realizadas mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo considere más apropiados, incluyendo, sin carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda, adquisiciones y/o recompras de títulos en circulación, todo ello en los mercados de capitales nacionales y/o internacionales.
La colocación de deuda internacional que realizó Santa Fe en diciembre de 2025 se estructuró a través del bono denominado SF34. Las características principales de esa emisión de 800 millones de dólares es a un plazo de 9 años, con fecha de vencimiento en diciembre de 2034 con una tasa de interés de 8,10% anual.
Los intereses se abonan mediante pagos semestrales previstos para los 11 de junio y 11 de diciembre de cada año.
En cuanto a la amortización del capital se devolverá en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas del 25% cada una. El esquema de devolución comenzará el 11 de diciembre de 2031 y finalizará al vencimiento en 2034.
Comisiones bicamerales
En la historia de la Legislatura santafesina, el funcionamiento de las comisiones bicamerales creadas por leyes especiales no cumplieron con los objetivos para los cuales fueron propuestas. Generalmente son solicitadas por la oposición del momento a la hora de votar endeudamientos, concesiones o privatizaciones.
Es también dificultoso el funcionamiento de una serie de comisiones bicamerales que tienen por objetivo determinadas funciones como la de la Biblioteca del Poder Legislativo; la de seguimiento del funcionario de Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado; de Santa Fe Gas y Energías Renovables o de la Mujer.
En cambio, si bien no lleva el nombre de bicameral, la de Acuerdos sí tiene funcionamiento y es clave para el proceso de análisis de pliegos de jueces, fiscales, defensores, vocales del Tribunal de Cuentas o defensores del Pueblo, pero también del seguimiento y juzgamiento de la conducta de fiscales y defensores.
En este caso, son 4 senadores y 6 diputados los integrantes, rotando año a año la presidencia en un representante de cada cámara.