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Santa Fe formalizó la Emergencia Hídrica en toda la provincia hasta abril de 2027

El Ejecutivo puso la rúbrica final mediante el Decreto N°1951 publicado en el Boletín Oficial santafesino.

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La provincia de Santa Fe formalizó la Emergencia Hídrica en toda la provincia hasta el 30 de abril de 2027.

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Fue mediante el Decreto N°1951 firmado por el gobierno provincial el pasado viernes y publicado en el Boletín Oficial de este lunes.

El texto cuenta con las rúbricas del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía Pablo Olivares y el ministro de Gobierno Fabián Bastia.

casa de gobiernoCréditos: Fernanco NicolaCasa de Gobierno. Crédito: Fernanco Nicola

Sanción en Legislatura

La Cámara de Diputados de Santa Fe completó el pasado 13 de agosto la sanción de la norma que declara "hasta el 30 de abril de 2027 en estado de emergencia hídrica a la totalidad del territorio provincial, prorrogable por seis meses más a instancias del Poder Ejecutivo Provincial si subsisten las condiciones tenidas en cuenta para la presente declaración".

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La excepción sancionada "tiene como fin agilizar y facilitar la concreción de obras, construcciones, utilización de predios particulares y todo tipo de trabajos públicos que tengan como fin preparar, aliviar y mitigar los efectos y daños que puedan provocarse por los excesos hídricos en todo el territorio provincial".

La declaración de emergencia incluye las situaciones de emergencia ambiental que se deriven eventualmente del problema hídrico y que sean identificadas como tales por el Poder Ejecutivo Provincial.

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El mensaje del Poder Ejecutivo había sido aprobado -con reformas- y por unanimidad por el Senado el 6 de agosto.

Los fundamentos

El Decreto N°1951 argumenta la condición de Emergencia indicando que “el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado el desarrollo del fenómeno climático “El Niño”, asociado a un régimen de precipitaciones superior a los valores normales, con el consiguiente riesgo de anegamientos, crecidas y excesos hídricos en el territorio provincial”.

El Decreto también aclara “que ésta decisión administrativa será aplicable a todos los órganos centralizados y descentralizados de la Provincia de Santa Fe que tengan bajo su competencia la ejecución de medidas en el marco de la emergencia declarada”.

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