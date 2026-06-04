Sin disidencias ni debates, la Legislatura de Santa Fe decidió suspender por 90 días sin goce de sueldo a la fiscal de Rosario María Verónica Ballari, luego de que la Comisión de Acuerdos concluyera que existieron demoras e irregularidades en distintas investigaciones a su cargo.
Suspenden a la fiscal que demoró una investigación que derivó en un femicidio
En sesión conjunta de ambas cámaras se impuso una sanción disciplinaria a la fiscal María Verónica Ballari que la suspende sin goce de haberes por tres meses en sus funciones.
En especial se analizó la falta grave en su contra en un caso vinculado a la investigación por violencia de género contra Jonathan Omill, quien posteriormente quedó acusado por el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero, asesinada en febrero de 2025 en barrio Belgrano de Rosario.
La sesión conjunta de ambas cámaras cotejó la existencia del quórum en sendos cuerpos que luego por separado confirmaron el dictamen de la bicameral que finalmente se inclinó por un castigo menos severo que los 180 días inicialmente planteados.
En la instancia de control directo que aún tienen los legisladores santafesinos (la reforma de la Constitución ha dispuesto que esa potestad actual sea morigerada por un tribunal con más integrantes) el caso de la fiscal Ballari se ha seguido con atención especialmente en la ciudad del sur.
Acuerdos tomó el tema tras un pedido de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Leandro Mai. La fiscal ha sido apartada de las áreas especializadas en violencia de género dentro del MPA y hasta este jueves 4 de junio desempeñaba funciones en otra dependencia.