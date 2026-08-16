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La gestión de Pullaro: la mitad considera que la Provincia va en la dirección correcta

El 50 % de los consultados evalúa positivamente el rumbo provincial. La percepción contrasta con la situación nacional, donde el 54 % cuestiona el rumbo del país.

El gobernador de Santa Fe, Pullaro.El gobernador de Santa Fe, Pullaro.
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La percepción sobre el rumbo de Santa Fe muestra una diferencia respecto de la evaluación que sus habitantes realizan sobre la marcha del país. Una encuesta de GyC Comunicaciones, realizada en julio sobre 1.902 personas mayores de 16 años, indica que el 50 % considera que la Provincia transita una dirección correcta.

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La fotografía se invierte cuando la misma pregunta se refiere a la Argentina: el 54 % cree que el país marcha en una dirección equivocada.

La comparación representa uno de los indicadores favorables para la administración de Maximiliano Pullaro, en un escenario atravesado por dificultades económicas. De hecho, los aumentos de precios y tarifas, la desocupación, la inseguridad, la corrupción y la pobreza aparecen entre los principales problemas mencionados por los encuestados.

Pullaro este jueves desde Rosario. Crédito: Gobierno de Santa FeMaximiliano Pullaro. Crédito: Gobierno de Santa Fe

Pese a ese contexto, la evaluación de la situación económica y social de Santa Fe experimentó una recuperación durante julio. La valoración positiva alcanzó el 47 %, cuatro puntos más que en junio, cuando había registrado un 43 %. En paralelo, la percepción negativa descendió del 56 % al 52 %.

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Los números se corresponden con otros indicadores del relevamiento. La gestión de Pullaro obtiene 49,4 % de aprobación, mientras que la administración de Javier Milei registra entre los santafesinos 55,5 % de rechazo.

Casa de Gobierno de Santa Fe.Casa de Gobierno de Santa Fe.

También existe una diferencia en materia de confianza. El 53 % declara tener mucha o alguna confianza en el Gobierno provincial. Para el Gobierno nacional, ese indicador alcanza el 40 %.

El estudio está fechado el 10 de agosto de 2026 y el trabajo de campo se desarrolló entre el 30 julio y el 7 de agosto.

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