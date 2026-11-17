Los mecanismos de seguridad en la provincia de Santa Fe se activaron esta semana luego de que se recibiera una amenaza para el gobernador, para los fiscales y la policía.
Alerta en Santa Fe
“Si no liberan a Santino voy a empezar a matar gente”: amenaza desde los Alvarado a Pullaro
Se activaron todos los mecanismos de seguridad en la provincia, luego de un amenazante llamado anónimo recibido en una línea de la Central de Emergencias 911. La voz hizo referencia al recientemente detenido hijo del narcocriminal Esteban Lindor Alvarado y advirtió que el mensaje iba para el gobernador, para los fiscales y para la policía.
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. Créditos: Marcelo Manera
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Fue luego de un amenazante llamado anónimo recibido en una línea de la Central de Emergencias 911.
La voz hizo referencia al recientemente detenido hijo del narcocriminal Esteban Lindor Alvarado y advirtió: “Si no liberan a Santino voy a empezar a matar gente”.
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