Alerta en Santa Fe

“Si no liberan a Santino voy a empezar a matar gente”: amenaza desde los Alvarado a Pullaro

Se activaron todos los mecanismos de seguridad en la provincia, luego de un amenazante llamado anónimo recibido en una línea de la Central de Emergencias 911. La voz hizo referencia al recientemente detenido hijo del narcocriminal Esteban Lindor Alvarado y advirtió que el mensaje iba para el gobernador, para los fiscales y para la policía.