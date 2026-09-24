La reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina fue aprobada en el Senado el 24 de septiembre de 2026, con 46 votos a favor y 22 en contra; la iniciativa sufrió modificaciones en el tratamiento en particular y volverá a Diputados para su segunda revisión.
Senado aprobó con cambios la reforma de la carta orgánica del BCRA y la remitió a Diputados
La votación en general cerró 46 a 22 a favor. El texto incorporó modificaciones sobre nombramientos, remociones, misión del Banco Central y límites al financiamiento público.
El proyecto reformulado exige ahora mayoría absoluta del Senado para dar acuerdo a los nombramientos del directorio y fija los cargos por seis años; la remoción deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con la previa aprobación del Senado por mayoría absoluta.
Además, el texto redefine la misión primaria del BCRA como la preservación del valor de la moneda y prohíbe financiamiento directo o indirecto al sector público, derogando los adelantos transitorios y limitando la compra de títulos públicos en el mercado primario.
El dictamen también modifica el tratamiento de utilidades y activos del BCRA para impedir que ganancias contables puedan girarse al Tesoro como recursos disponibles.
Votos y pronunciamientos
En la votación General acompañaron La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Convicción Federal, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Independencia y La Neuquinidad; el interbloque Popular votó en contra.
Al tratar en particular la regla de mayoría absoluta para la remoción, los bloques Justicialista, el Frente Cívico santiagueño y Justicia Social Federal acompañaron la modificación; según el registro, solo las senadoras santacruceñas Natalia Gadano y José Carambia votaron en contra en ese punto.
El miembro informante Agustín Monteverde defendió los cambios y afirmó, “Es necesario reformar esta ley, esto no es un capricho porque hay evidencias concretas de que se cometió un saqueo al país equivalente al 85% del PBI”, dijo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich sostuvo que la reforma busca “cuidar el valor de nuestra moneda”, dijo la jefa del bloque oficialista.
La oposición criticó la iniciativa: Martín Soria afirmó, “No vamos a permitir que con esto pretendan atornillar a Bausili en la presidencia del Banco Central”, dijo el senador por Río Negro.
La aprobación en General en el Senado no convierte aún la reforma en ley: por las modificaciones introducidas en particular, el texto volverá a la Cámara de Diputados para su consideración final.